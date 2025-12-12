“Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen” / Daniel Pino/AgenciaUno

Jaime Vera sufrió un duro revés en Deportes Puerto Montt tras salir campeón con los “Delfines” en la Segunda División Profesional y conseguir el ascenso a la Primera B.

A través de un correo electrónico, desde el club sureño le informaron al “Pillo” que no seguirá siendo el DT del equipo el próximo año, a pesar de la gran campaña que hizo este 2025. Para la temporada 2026, la dirigencia contrató a Emiliano Astorga como nuevo técnico.

En una reciente entrevista, Vera abordó su salida del cuadro puertomontino y reveló una polémica situación que involucra a la dirigencia del club.

“Yo tenía la intención de seguir en el club y se me ratificó que no estaba dentro de los planes. Increíble, después de salir campeón y tener una temporada importante. Es sorpresivo, pero uno sabe que en el fútbol suceden estas cosas”, señaló el entrenador chileno en diálogo con Emol.

“No es fácil asumirlo, pero son las reglas del juego. Yo me imagino que ellos habrán pensado antes de tomar esta decisión. Nos reunimos hace dos días, porque tengo que firmar el finiquito, y ahí hablé con el presidente del club. Él dice que se equivocó, no pensó que iba a ser tan traumático. Pero ya pasó, miramos hacia adelante”, agregó.

Sobre el motivo de su salida, el “Pillo” apuntó a una situación que compromete a la dirigencia de Deportes Puerto Montt. “A mí me tocó una situación importante, eso puede haber sido lo que gatilló que no siguiera. Hubo un momento en que había comentarios de que yo tenía que sacar a un jugador y poner a otro o cambiarlos de posición. Comentarios de la dirigencia. Pero yo no lo acepté”, sostuvo.

Por último, Jaime Vera afirmó ser un técnico “jodido” y exigente, pero que los jugadores valoran su forma de trabajar. “Lo que yo puedo destacar es que soy jodido, pero jodido para el que no le gusta trabajar. Siempre exijo disciplina. Yo soy disciplinado, me cuido, me preparo, duermo lo que tengo que dormir para estar con energía (...) Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero soy un gallo alegre, me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen”, concluyó.