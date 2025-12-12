;

“Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen”

Jaime Vera abordó su polémica salida de Deportes Puerto Montt y defendió su forma de trabajar.

Daniel Ramírez

“Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen”

“Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen” / Daniel Pino/AgenciaUno

Jaime Vera sufrió un duro revés en Deportes Puerto Montt tras salir campeón con los “Delfines” en la Segunda División Profesional y conseguir el ascenso a la Primera B.

A través de un correo electrónico, desde el club sureño le informaron al “Pillo” que no seguirá siendo el DT del equipo el próximo año, a pesar de la gran campaña que hizo este 2025. Para la temporada 2026, la dirigencia contrató a Emiliano Astorga como nuevo técnico.

En una reciente entrevista, Vera abordó su salida del cuadro puertomontino y reveló una polémica situación que involucra a la dirigencia del club.

Revisa también:

ADN

“Yo tenía la intención de seguir en el club y se me ratificó que no estaba dentro de los planes. Increíble, después de salir campeón y tener una temporada importante. Es sorpresivo, pero uno sabe que en el fútbol suceden estas cosas”, señaló el entrenador chileno en diálogo con Emol.

“No es fácil asumirlo, pero son las reglas del juego. Yo me imagino que ellos habrán pensado antes de tomar esta decisión. Nos reunimos hace dos días, porque tengo que firmar el finiquito, y ahí hablé con el presidente del club. Él dice que se equivocó, no pensó que iba a ser tan traumático. Pero ya pasó, miramos hacia adelante”, agregó.

Sobre el motivo de su salida, el “Pillo” apuntó a una situación que compromete a la dirigencia de Deportes Puerto Montt. “A mí me tocó una situación importante, eso puede haber sido lo que gatilló que no siguiera. Hubo un momento en que había comentarios de que yo tenía que sacar a un jugador y poner a otro o cambiarlos de posición. Comentarios de la dirigencia. Pero yo no lo acepté”, sostuvo.

Por último, Jaime Vera afirmó ser un técnico “jodido” y exigente, pero que los jugadores valoran su forma de trabajar. “Lo que yo puedo destacar es que soy jodido, pero jodido para el que no le gusta trabajar. Siempre exijo disciplina. Yo soy disciplinado, me cuido, me preparo, duermo lo que tengo que dormir para estar con energía (...) Mi cara no me acompaña, no soy rubio, no tengo ojos azules, pero soy un gallo alegre, me gusta exigir y los jugadores me lo agradecen”, concluyó.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad