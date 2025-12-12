;

Inicia la venta de entradas para la primera versión de “Canción Nacional” en el Estadio Nacional

El evento se realizará el próximo sábado 25 de abril en el Parque del gran coliseo de Chile.

Nelson Quiroz

CANCIÓN NACIONAL

CANCIÓN NACIONAL

La histórica cumbre musical Canción Nacional dio su puntapié inicial con el comienzo de la venta de entradas a través del sistema Ticketplus.

El evento se realizará el próximo sábado 25 de abril en el Parque Estadio Nacional y reunirá, por primera vez en un mismo escenario, a cuatro de las agrupaciones más emblemáticas de la música chilena: Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso.

ADN

CEDIDO

Los valores de los tickets fluctúan entre los $36.000 y $42.000, con asientos disponibles en todo el recinto. La organización destacó que se trata de un espectáculo “único e irrepetible”, pensado como un encuentro generacional que pondrá en valor el legado cultural de estas bandas, consideradas pilares de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo.

Revisa también

ADN

El cartel reúne un repertorio marcado por el compromiso social, la identidad latinoamericana y la memoria histórica. Entre los himnos que se esperan en la jornada figuran clásicos como “La Muralla”, “Vuelvo Para Vivir”, “Samba Landó” y “En Todas Las Esquinas”, canciones que han acompañado a distintas generaciones y que hoy

siguen vigentes en la cultura popular.

Desde la producción, a cargo de Mojo Booking y Ecos, señalaron que el espectáculo contará con una propuesta escénica y sonora especialmente diseñada para resaltar la trayectoria de estas agrupaciones, cuyo impacto en la música nacional continúa siendo transversal.

La primera versión de Canción Nacional busca convertirse en un acto de celebración colectiva y un homenaje a la tradición musical del país, convocando a miles de personas en un espacio simbólico como el Estadio Nacional.

Contenido patrocinado

&#039;Hoy celebro mi libertad&#039;: Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

'Hoy celebro mi libertad': Figura del espectáculo confirma su divorcio legal tras juicio por VIF

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¡Anunciaron su separación tras años de rumores e infidelidades! Recordamos uno de los divorcios más polémicos de la historia

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad