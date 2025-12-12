Inicia la venta de entradas para la primera versión de “Canción Nacional” en el Estadio Nacional

La histórica cumbre musical Canción Nacional dio su puntapié inicial con el comienzo de la venta de entradas a través del sistema Ticketplus.

El evento se realizará el próximo sábado 25 de abril en el Parque Estadio Nacional y reunirá, por primera vez en un mismo escenario, a cuatro de las agrupaciones más emblemáticas de la música chilena: Illapu, Inti-Illimani Histórico, Quilapayún y Congreso.

CEDIDO Ampliar

Los valores de los tickets fluctúan entre los $36.000 y $42.000, con asientos disponibles en todo el recinto. La organización destacó que se trata de un espectáculo “único e irrepetible”, pensado como un encuentro generacional que pondrá en valor el legado cultural de estas bandas, consideradas pilares de la Nueva Canción Chilena y el Canto Nuevo.

El cartel reúne un repertorio marcado por el compromiso social, la identidad latinoamericana y la memoria histórica. Entre los himnos que se esperan en la jornada figuran clásicos como “La Muralla”, “Vuelvo Para Vivir”, “Samba Landó” y “En Todas Las Esquinas”, canciones que han acompañado a distintas generaciones y que hoy

siguen vigentes en la cultura popular.

Desde la producción, a cargo de Mojo Booking y Ecos, señalaron que el espectáculo contará con una propuesta escénica y sonora especialmente diseñada para resaltar la trayectoria de estas agrupaciones, cuyo impacto en la música nacional continúa siendo transversal.

La primera versión de Canción Nacional busca convertirse en un acto de celebración colectiva y un homenaje a la tradición musical del país, convocando a miles de personas en un espacio simbólico como el Estadio Nacional.