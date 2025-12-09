Esta es la postura en la cama que siempre prende a las mujeres (y que ayuda a que los hombres duren más) / Denisfilm

Muchas parejas heterosexuales enfrentan un problema común: las mujeres suelen tener orgasmos con menor frecuencia que los hombres.

Los expertos en el tema coinciden en que mejorar la experiencia sexual no depende solo del deseo, sino de entender qué estimula a la pareja y ajustar las posiciones habituales en la cama.

Según el HuffPost, existe una postura en particular que “provoca un placer fiable en las mujeres” y que, seguramente, no todos tienen en cuenta.

Todo se trata de la “Técnica de alineación coital”, la cual también es conocida como TAC. En simple, es una variación del “Misionero”.

“El hombre sube un poco más, deslizando su cuerpo una o dos pulgadas (2,5 a 5 cm) hacia arriba para que la base del pene roce contra el clítoris de la mujer”, explicó la web.

Un estudio, publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy, señaló que quienes aprendieron la TAC reportaron un incremento del 56% en la frecuencia de sus clímax.

“La TAC ofrece presión directa, mecimiento y rechinado que proporcionan a las mujeres estimulación clitoriana adicional”, detalló al medio Megan Fleming, psicóloga y terapeuta sexual de Nueva York.

“Un beneficio extra es que esto también puede ayudar a que los hombres duren más, ya que no experimentan la misma excitación aumentada que proporcionan las embestidas rápidas y profundas“, señaló Lori Buckley, terapeuta sexual y escritora.