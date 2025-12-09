;

Esta es la postura en la cama que siempre prende a las mujeres (y que ayuda a que los hombres duren más)

La Técnica de Alineación Coital (CAT) es una variación de una posición clásica que aumenta la probabilidad de llegar al clímax con mayor facilidad, según expertos.

Javier Méndez

Esta es la postura en la cama que siempre prende a las mujeres (y que ayuda a que los hombres duren más)

Esta es la postura en la cama que siempre prende a las mujeres (y que ayuda a que los hombres duren más) / Denisfilm

Muchas parejas heterosexuales enfrentan un problema común: las mujeres suelen tener orgasmos con menor frecuencia que los hombres.

Los expertos en el tema coinciden en que mejorar la experiencia sexual no depende solo del deseo, sino de entender qué estimula a la pareja y ajustar las posiciones habituales en la cama.

Según el HuffPost, existe una postura en particular que “provoca un placer fiable en las mujeres” y que, seguramente, no todos tienen en cuenta.

Revisa también:

ADN

Todo se trata de la “Técnica de alineación coital”, la cual también es conocida como TAC. En simple, es una variación del “Misionero”.

El hombre sube un poco más, deslizando su cuerpo una o dos pulgadas (2,5 a 5 cm) hacia arriba para que la base del pene roce contra el clítoris de la mujer”, explicó la web.

Un estudio, publicado en el Journal of Sex and Marital Therapy, señaló que quienes aprendieron la TAC reportaron un incremento del 56% en la frecuencia de sus clímax.

“La TAC ofrece presión directa, mecimiento y rechinado que proporcionan a las mujeres estimulación clitoriana adicional”, detalló al medio Megan Fleming, psicóloga y terapeuta sexual de Nueva York.

“Un beneficio extra es que esto también puede ayudar a que los hombres duren más, ya que no experimentan la misma excitación aumentada que proporcionan las embestidas rápidas y profundas“, señaló Lori Buckley, terapeuta sexual y escritora.

Contenido patrocinado

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

¿Realizará un nuevo cover a Los Prisioneros?: Posible setlist de Kidd Voodoo en Movistar Arena

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: &#039;La habría estado cortejando desde julio&#039;

Conocida cantante presenta a su nueva pareja a meses del fin de su compromiso: 'La habría estado cortejando desde julio'

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

Jorge Martínez, la voz indomable de Ilegales, fallece a los 70 años

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: &#039;Un trasvasije de votos&#039;

El tarotista del momento advierte giro inesperado en segunda vuelta y rompe los pronósticos: 'Un trasvasije de votos'

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

Gwyneth Paltrow y la presión por no envejecer de Hollywood

La dura crítica de George Harrison al cover de &#039;Knockin&#039; on Heaven&#039;s Door&#039; de Guns N&#039; Roses

La dura crítica de George Harrison al cover de 'Knockin' on Heaven's Door' de Guns N' Roses

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Kidd Voodoo en Movistar Arena 2025: Confirman al telonero de los cinco shows

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: &#039;Tiene una rutina extraordinaria&#039;

Revelan que popular comediante extranjero llegaría al Festival de Viña 2026: 'Tiene una rutina extraordinaria'

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

Alarma sanitaria: Diabetes y 80% de sedentarismo en Chile acelera la fragilidad en adultos mayores

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

¿Dónde conseguir el mejor Pan de Pascua para la Navidad 2025? Este es uno de los favoritos en Santiago

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad