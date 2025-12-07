;

Vecino muere apuñalado en Colina tras violenta disputa por ruidos molestos

Una confrontación marcada por rencillas previas terminó en tragedia y desató nuevos episodios de violencia en el sector.

Verónica Villalobos

Vecino muere apuñalado en Colina tras violenta disputa por ruidos molestos

Santiago

Una madrugada marcada por la violencia se vivió en Colina, donde un joven de 21 años murió apuñalado luego de un enfrentamiento con un vecino con quien mantenía rencillas previas. El conflicto, originado por reclamos por ruidos molestos, terminó en el SAR de la comuna, donde la víctima fue trasladada por su hermano, sin lograr ser reanimada.

De acuerdo con el Teniente Carlos Cortés, oficial de Ronda Norte, Carabineros se entrevistó en el centro asistencial con el hermano del fallecido, quien relató que la discusión escaló rápidamente hasta que el agresor lo atacó con un arma blanca en el tórax. La herida resultó fatal.

Tras conocerse el crimen, la tensión en el sector aumentó. Familiares y amigos de la víctima llegaron al presunto domicilio del agresor, donde destruyeron parte de la vivienda, mientras un vehículo estacionado fue incendiado por desconocidos. Carabineros permanece desplegado para evitar nuevos episodios de violencia.

El teniente indicó que, según la versión preliminar del hermano, solo ambos involucrados participaron del enfrentamiento inicial. Sin embargo, continúan las diligencias para dar con el paradero del autor del ataque y de quienes causaron los daños posteriores.

Los primeros antecedentes confirman que víctima y agresor eran vecinos y mantenían conflictos previos vinculados al consumo de sustancias y ruidos molestos.

