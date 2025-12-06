Suspenden a docente del Instituto Nacional tras reactivar investigación por presunto apoyo logístico a encapuchados

La Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago ordenó la suspensión inmediata de un docente del emblemático Instituto Nacional (IN), en el marco de un sumario administrativo que investiga su presunta colaboración en actos de violencia y disturbios al interior del establecimiento. La medida disciplinaria, dictada por un fiscal administrativo, recae sobre un profesor que, junto a una colega, es objeto de sospechas por hechos ocurridos en 2024 que no habían sido investigados previamente.

El caso se reactivó tras el cambio de administración municipal. Luego de que Mario Desbordes (RN) asumiera la alcaldía de Santiago en diciembre de 2024, las nuevas autoridades de educación constataron una irregularidad administrativa: no existía ninguna investigación ni procedimiento disciplinario en curso respecto a una grave denuncia fechada en agosto del año anterior. Ante esta omisión, se instruyó el sumario que derivó en la suspensión actual del educador, publica Emol.

Los hechos: “Bultos” y seguridad presidencial

La investigación se centra en un episodio registrado el 9 de agosto de 2024, en la víspera de la conmemoración de los 211 años del liceo, evento que contaría con la presencia del Presidente Gabriel Boric. Según los antecedentes, un testigo observó cómo dos estudiantes retiraban “bultos” desde los vehículos particulares del profesor hoy suspendido y de otra docente. Posteriormente, los alumnos se dirigieron a la salida del estacionamiento, utilizando llaves que son de uso exclusivo de los funcionarios.

Al día siguiente, el 10 de agosto, el equipo de seguridad avanzada del Mandatario realizó una inspección preventiva en las inmediaciones. En el subterráneo del Centro Cultural CEINA —conectado con el estacionamiento del liceo—, los escoltas hallaron los elementos sospechosos: un lienzo, diluyente, hondas y otros artículos habitualmente utilizados en disturbios. El hallazgo fue denunciado de inmediato a Carabineros.

Omisión de la administración anterior

A pesar de la gravedad de los hechos, que coincidieron con una toma del liceo y agresiones a funcionarias de la Junaeb, la situación no tuvo consecuencias inmediatas. El subdirector del instituto, Manuel Ogalde, emitió en su momento un informe dirigido a la entonces directora Carolina Vega y a la Dirección de Educación Municipal (DEM) bajo la gestión de la exalcaldesa Irací Hassler (PC), solicitando una investigación jurídica.

Sin embargo, dicho proceso nunca se concretó. Fue necesaria la revisión de las nuevas autoridades para detectar la falta de diligencia y ordenar las sanciones provisionales. El sumario busca ahora esclarecer la responsabilidad de ambos docentes en la logística de las protestas violentas que afectaron al recinto el año pasado.