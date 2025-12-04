Director de ByN avisa que Colo Colo depende de la venta de dos jugadores para “salvar” el año: “Financieramente, la situación está muy complicada”
“Tenemos serios problemas para manejar la caja de manera adecuada”, reconoció Ángel Maulén sobre el momento económico del club.
Colo Colo está a punto de cerrar un año deportivo para el olvido. Los albos no ganaron títulos este 2025, no lograron clasificar a la Copa Libertadores 2026 y por ahora no les alcanza para jugar la Copa Sudamericana la próxima temporada.
Sin embargo, el balance también es negativo en lo económico. Ángel Maulén, director de Blanco y Negro, conversó con ADN Deportes y reconoció que el club vive un delicado momento financiero.
“Financieramente, la situación de Colo Colo está muy complicada. Tenemos serios problemas para manejar la caja de manera adecuada”, señaló el ingeniero civil y miembro del bloque Vial-Ruiz Tagle.
“Dependeremos de la venta de buenos jugadores, como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro, para salvar adecuadamente este año”, aseguró Maulén.
No obstante, el director albo reconoció que el panorama seguirá siendo difícil, aunque Colo Colo logre vender a sus figuras. “Yo veo que está todo muy complicado. Y el próximo año se nos viene muy complejo”, concluyó.
