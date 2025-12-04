;

Compartió emotivos registros: Rocío Marengo anuncia el nacimiento de su hijo con Eduardo Fort

“Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada”, expresó.

Después de varios días internada por la delicadeza de su embarazo, Rocío Marengo anunció la llegada de su primer hijo junto a Eduardo Fort. La noticia fue compartida con emotivas imágenes en redes sociales, donde la argentina expresó su felicidad por este momento.

Semanas antes, la exchica reality había revelado que “con bebito estamos haciendo un reposo absoluto para evitar contracciones y que se adelante el parto. Estar con atención de primera me hace sentir segura y tranquila”, mientras cumplía 34 semanas de gestación.

Finalmente, la modelo confirmó el nacimiento del pequeño con un mensaje lleno de emoción: “¡Estamos muy felices! ¡Bienvenido bebito! Isidro Fort Marengo, nació en el Sanatorio Otamendi a las 10:54 am y pesó 2,480 kg“.

ADN

“Gracias a todos por los mensajitos hermosos. Siempre me sentí muy acompañada, querida y apoyada por ustedes, ¡y no quiero dejarlos afuera de este momento tan mágico!”, complementó.

En su publicación, también dedicó palabras de agradecimiento al equipo médico que la acompañó en este proceso: “No puedo dejar de agradecer como primera medida a mi obstetra Dr. Alejandro Falco, ¡rey la rompes tooooda!!!! A Marcela, Mariela, Federico, María Inés Viglierchio... ¡Y a todo un equipo espectacular que hoy trajo a mi bebé al mundo! ¡Son enormes!”.

Ante la llegada al mundo del hijo de Rocío Marengo, diferentes personalidades del país vecino felicitaron a la exchica reality. Entre ellos, figuras que brillaron en la televisión chilena, como Sandy Boquita y Pampita Ardohain.

