Sao Paulo intentará retener a Gonzalo Tapia de forma definitiva: ya negocian con River Plate

Gonzalo Tapia pasa por uno de los mejores momentos de su carrera, consagrado como el “9” de La Roja y mostrando un gran nivel en el Sao Paulo.

En el conjunto brasileño ya suma 5 goles en 18 partidos del Brasileirao, una cifra más que respetable considerando que llegó a mitad de temporada tras un fatídico paso por River Plate.

Por lo mismo, el “Sampa” ya planea su continuidad en el club y, según información del medio SPFC, el cuadro paulista evalúa una fórmula con múltiples nombres para retener al ex Universidad Católica.

Lo que indican desde Brasil es que Sao Paulo no solo busca quedarse con el delantero chileno, sino también con Enzo Díaz, quien igualmente está a préstamo desde el “Millonario”, por lo que propondrán un intercambio.

La idea del “Sampa” sería ofrecer a River Plate quedarse con Giuliano Galoppo (cedido desde Sao Paulo), quien en un principio contaba con opción de compra, pero a la que renunciarían con tal de asegurar la continuidad de Gonzalo Tapia y del defensor trasandino.