Qué significa realmente la ‘E’ en el medidor de gasolina y cuándo realmente estás en riesgo / kckate16

Muchos conductores creen que llegar a esta marca implica un estanque vacío, pero su verdadero significado es más técnico.

Para la mayoría de las personas, ver la aguja del combustible caer hasta la “E” es motivo de preocupación inmediata. Sin embargo, este indicador no siempre representa lo que muchos creen.

¿Qué indica en realidad la “E”?

Aunque la letra proviene del inglés Empty (vacío), los autos no quedan totalmente sin combustible al llegar a este punto.

La mayoría de los fabricantes incorporan una reserva interna que se activa cuando la aguja toca la zona roja o la “E”, lo que permite seguir avanzando por un tiempo limitado.

El objetivo de esta reserva es dar al conductor un margen suficiente para llegar a una estación de servicio sin que el motor se detenga de forma abrupta.

Cuánta bencina queda y cuándo estas en riesgo

En promedio, esta reserva representa entre un 5% y un 15% de la capacidad total del estanque.

Dependiendo del modelo del automóvil y de las condiciones del manejo, eso puede equivaler a 50 a 80 kilómetros adicionales.

Aun así, los expertos recomiendan no confiarse. Aunque el vehículo siga funcionando, los riesgos mecánicos aumentan significativamente cuando se maneja con niveles tan bajos.

Por otro lado, los especialistas señalan que el peligro real aparece cuando conducir con el estanque casi vacío se vuelve una costumbre.

La razón principal es la bomba de gasolina, un componente esencial que utiliza el mismo combustible para mantenerse lubricada y evitar sobrecalentamientos.

Cuando el nivel está demasiado bajo, la bomba puede comenzar a funcionar casi sin protección, lo que provoca fricción excesiva y un desgaste prematuro.