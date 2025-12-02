“Anda con puro oro”: Revelan indignantes chats de padre e hija para asaltar a profesora de su colegio

Es una investigación que indigna. Una que revela una serie de chats entre un padre y una hija que muestra cómo se coordinaban para cometer violentos delitos.

Luis Alberto San Martín Meza, de 41 años, y su hija Krishna habrían cometido más de 15 robos según un reportaje de T13, donde señalaron que golpeaban y amenazaban a sus víctimas.

Lo peor es que una de estas conversaciones mostró un hecho aún peor: un maquiavélico plan para asaltar a una profesora del colegio de la joven.

Los brutales chat

Así, la hija habría sugerido a su progenitor robarle nada menos que a una de las docentes del establecimiento donde estudiaba.

“Oiga papi, aquí hay una tía del patio que anda con puro oro… 4 anillos bacanes y 2 pares de aros… está pa’ asaltarla”, le escribió.

Incluso, le dio detalles de su rutina, señalando que “debía salir como a las 6, al horario de los profesores”.

Lo peor es que la investigación también dio cuenta de cómo Krishna reclutaba a otros compañeros para cometer los asaltos y eran felicitados por San Martín.

Lucía Valdivia, fiscal a cargo, indicó que “estos diálogos grafican la frialdad con la que ambos operaban. Habla de la poca humanidad… piensan que esto no la afecta a nadie. Es prácticamente como un trabajo: ir a buscar un departamento o a una víctima para robarle”.