FOTO. “Anda con puro oro”: Revelan indignantes chats de padre e hija para asaltar a profesora de su colegio

La joven coordinaba con su progenitor para cometer violentos delitos en la zona oriente de la capital.

Soledad Reyes

Es una investigación que indigna. Una que revela una serie de chats entre un padre y una hija que muestra cómo se coordinaban para cometer violentos delitos.

Luis Alberto San Martín Meza, de 41 años, y su hija Krishna habrían cometido más de 15 robos según un reportaje de T13, donde señalaron que golpeaban y amenazaban a sus víctimas.

Lo peor es que una de estas conversaciones mostró un hecho aún peor: un maquiavélico plan para asaltar a una profesora del colegio de la joven.

Los brutales chat

Así, la hija habría sugerido a su progenitor robarle nada menos que a una de las docentes del establecimiento donde estudiaba.

“Oiga papi, aquí hay una tía del patio que anda con puro oro… 4 anillos bacanes y 2 pares de aros… está pa’ asaltarla”, le escribió.

ADN

Incluso, le dio detalles de su rutina, señalando que “debía salir como a las 6, al horario de los profesores”.

Lo peor es que la investigación también dio cuenta de cómo Krishna reclutaba a otros compañeros para cometer los asaltos y eran felicitados por San Martín.

Lucía Valdivia, fiscal a cargo, indicó que “estos diálogos grafican la frialdad con la que ambos operaban. Habla de la poca humanidad… piensan que esto no la afecta a nadie. Es prácticamente como un trabajo: ir a buscar un departamento o a una víctima para robarle”.

