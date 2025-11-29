MAMA Awards 2025: G-Dragon, Stray Kids, ROSÉ y los hitos que se rompieron en la gala del K-Pop más intensa del año

La 27a. edición de los MAMA Awards 2025, realizada en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, coronó a lo más destacado del K-pop global en dos noches cargadas de emociones.

La ceremonia tuvo presentaciones de primer nivel por parte de las figuras más influyentes del pop coreano, tanto de los consagrados como nuevos talentos.

El evento incluyó menciones y un momento de recogimiento por el megaincendio que dejó casi 130 muertos en Hong Kong, donde varios artistas dedicaron palabras de apoyo y condolencias.

Entre los grandes premiados de la noche figura ENHYPEN, quienes se quedaron con el galardón de Fans’ Choice of the Year, uno de los “Daesang” (premios de alto prestigio), gracias al masivo apoyo de sus fans.

En tanto, ROSÉ hizo historia tras alcanzar el premio Song of the Year con su colaboración “APT.”, siendo la primera solista femenina en ganar ese premio en los MAMA Awards.

También se entregó el galardón especial “Inspiring Achievement” a la icónica agrupación Super Junior, en reconocimiento a su trayectoria e influencia histórica en el K-pop.

Por otro lado, Aespa fue el grupo con más galardones del evento, tras ganar en la “Elección de los Fans del Año, “Mejor Performance de Baile”, “Mejor Coreografía” (con “Whiplash”), y Mejor Grupo Femenino, reafirmando su posición como uno de los grupos femeninos dominantes del K-pop actual.

Mientras que Stray Kids ganó el “Álbum del Año” con “KARMA”, consolidándose como uno de los grupos más trascendentales de la escena en 2025

Finalmente, G-Dragon se quedó con el “Mejor Artista Masculino” y con el “Artista del Año” (Daesang), tras un año marcado por sus éxitos musicales, su gira mundial Übermensch, y el estreno en cines del documental de este tour.

Tras una soberbia presentación, el cantante reiteró que volverá en 2026 con BIGBANG.

[#2025MAMA] VISA ALBUM OF THE YEAR🏆 Stray Kids



Presenting the winner of the 2025 MAMA AWARDS.

2025 MAMA AWARDS의 수상자를 소개합니다.



HEAR MY ROAR, UH-HEUNG

2025 MAMA AWARDS#MAMAAWARDS #2025MAMAAWARDS pic.twitter.com/QCNMZriIeq — MAMA AWARDS (@MnetMAMA) November 29, 2025

Ganadores MAMA Awards 2025 — lista completa

Artista del Año (Daesang): G-DRAGON

Álbum del Año (Daesang): Stray Kids — “KARMA”

Canción del Año (Daesang): ROSÉ & Bruno Mars — “APT.”

Fans’ Choice del Año (Daesang): ENHYPEN

Mejor Artista Masculino: G-DRAGON

Artista Femenina Favorita/Mejor Artista Femenina Popular: ROSÉ

Grupo Masculino Favorito: BoyNextDoor

Grupo Femenino Favorito: IVE

Canción Tendencia Global/Global Trend Song: IVE — “REBEL HEART”

Intérprete Global Favorito/Favorite Global Performer: IVE

Artista Global Favorito (TELASA): ENHYPEN

Mejor Artista Nuevo/Rookie del Año: CORTIS

Mejor Artista Nuevo/Rookie del Año: Hearts2Hearts

Logro Inspirador/Premio a la Trayectoria: Super Junior

Fans’ Choice — categorías individuales: BabyMonster, Stray Kids, Hearts2Hearts, ENHYPEN varias categorías Fans’ Choice repartidas en ambas jornadas).