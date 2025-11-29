;

MAMA Awards 2025 Día 2: hora en Chile, dónde ver gratis y qué artistas se presentan en la gran jornada final

Revisa todos los detalles de la segunda jornada de uno de los eventos más importantes de k-pop.

Juan Castillo

MAMA Awards 2025 Día 2: hora en Chile, dónde ver gratis y qué artistas se presentan en la gran jornada final

El segundo día de los MAMA Awards 2025 se celebrará este sábado 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, uno de los eventos de k-pop más esperados por los fanáticos.

Esta jornada es considerada la más decisiva, ya que concentra las presentaciones estelares y los premios más importantes del evento, como el Artista o Canción del Año.

Revisa también:

ADN

Para la jornada se esperan presentaciones y repertorios variados, ya que reunirá a las figuras más influyentes del pop coreano, tanto los consagrados como aquellos que realizan sus primeras armas en escenarios de este calibre.

Dónde y a qué ver el DÍA 2 los MAMA Awards 2025 en Chile

El segundo día de los MAMA Awards 2025 comenzará a contar a las 18:30 p.m. (hora Hong Kong), por lo que en Chile, donde hay una diferencia de 13 horas, arrancará a contar de las 07:30 a.m.

Tal como en años anteriores, el evento se podrá ver gratis a través de Youtube por los canales Mnet TV, Mnet K-POP, M2 y KCON Official.

Lineup Día 2 (29 de noviembre)

  • TXT
  • Aespa
  • AllDay Project
  • CORTIS
  • G-Dragon
  • Idid
  • Izna
  • JO1
  • KickFlip
  • KYOKA
  • Riize
  • Stray Kids
  • Zerobaseone

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad