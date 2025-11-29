MAMA Awards 2025 Día 2: hora en Chile, dónde ver gratis y qué artistas se presentan en la gran jornada final
Revisa todos los detalles de la segunda jornada de uno de los eventos más importantes de k-pop.
El segundo día de los MAMA Awards 2025 se celebrará este sábado 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, uno de los eventos de k-pop más esperados por los fanáticos.
Esta jornada es considerada la más decisiva, ya que concentra las presentaciones estelares y los premios más importantes del evento, como el Artista o Canción del Año.
Para la jornada se esperan presentaciones y repertorios variados, ya que reunirá a las figuras más influyentes del pop coreano, tanto los consagrados como aquellos que realizan sus primeras armas en escenarios de este calibre.
Dónde y a qué ver el DÍA 2 los MAMA Awards 2025 en Chile
El segundo día de los MAMA Awards 2025 comenzará a contar a las 18:30 p.m. (hora Hong Kong), por lo que en Chile, donde hay una diferencia de 13 horas, arrancará a contar de las 07:30 a.m.
Tal como en años anteriores, el evento se podrá ver gratis a través de Youtube por los canales Mnet TV, Mnet K-POP, M2 y KCON Official.
Lineup Día 2 (29 de noviembre)
- TXT
- Aespa
- AllDay Project
- CORTIS
- G-Dragon
- Idid
- Izna
- JO1
- KickFlip
- KYOKA
- Riize
- Stray Kids
- Zerobaseone
