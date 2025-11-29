MAMA Awards 2025 Día 2: hora en Chile, dónde ver gratis y qué artistas se presentan en la gran jornada final

El segundo día de los MAMA Awards 2025 se celebrará este sábado 29 de noviembre en el Kai Tak Stadium de Hong Kong, uno de los eventos de k-pop más esperados por los fanáticos.

Esta jornada es considerada la más decisiva, ya que concentra las presentaciones estelares y los premios más importantes del evento, como el Artista o Canción del Año.

Para la jornada se esperan presentaciones y repertorios variados, ya que reunirá a las figuras más influyentes del pop coreano, tanto los consagrados como aquellos que realizan sus primeras armas en escenarios de este calibre.

Dónde y a qué ver el DÍA 2 los MAMA Awards 2025 en Chile

El segundo día de los MAMA Awards 2025 comenzará a contar a las 18:30 p.m. (hora Hong Kong), por lo que en Chile, donde hay una diferencia de 13 horas, arrancará a contar de las 07:30 a.m.

Tal como en años anteriores, el evento se podrá ver gratis a través de Youtube por los canales Mnet TV, Mnet K-POP, M2 y KCON Official.

Lineup Día 2 (29 de noviembre)

TXT

Aespa

AllDay Project

CORTIS

G-Dragon

Idid

Izna

JO1

KickFlip

KYOKA

Riize

Stray Kids

Zerobaseone