Las bajas pesaron: la selección chilena de básquetbol cayó ante Brasil en su debut en las clasificatorias al Mundial 2027

Con un sinfín de bajas en el plantel, Chile sufrió el partido frente a una de las potencias del continente.

Javier Catalán

FIBA

FIBA

Este jueves, la selección chilena de básquetbol inició su camino en las clasificatorias para el Mundial 2027 con una triste derrota ante Brasil, por el Grupo C, donde también están Colombia y Venezuela.

En el Coliseo Antonio Azurmendy de Valdivia, los dirigidos por Juan Manuel Córdoba comenzaron el primer cuarto con dudas, aunque sin mostrar un mal juego, pese a no contar con varios nombres importantes de su equipo titular. Finalmente, los primeros diez minutos terminaron con un parcial de 10-17 a favor de la visita.

Tras el primer descanso, los nacionales tuvieron su mejor momento del partido, con una actuación estelar de Felipe Hasse, quien fue el jugador más destacado de la noche para Chile, anotando 17 puntos. Al finalizar la primera mitad, la selección logró recortar distancias, dejando el marcador 34-38.

Lamentablemente, a partir del tercer cuarto, Brasil fue claramente superior y terminó llevándose el partido sin mayor complicaciones, cerrando con un resultado final de 66-82.

Ahora, la selección chilena deberá buscar revancha ante los brasileños este domingo 30 de noviembre, pero esta vez en Sao Paulo, un panorama más que complicado.

