La localía no fue factor: ningún chileno alcanzó los cuartos de final del Challenger de Temuco

El Challenger de Temuco aparecía como un torneo ideal para que los tenistas chilenos de menor proyección pudieran comenzar a sumar valiosos puntos ATP, pero las cosas no salieron como se esperaba.

Si en la primera ronda del cuadro principal ya habían caído Benjamín Torrealba (901°) y Diego Jarry, dos de los tres nacionales en carrera, ahora fue el turno de Daniel Núñez (825°), dejando en cero a los representantes locales.

El joven de 24 años, en los octavos de final ante el argentino Federico Gómez (250°), cayó de manera abrupta en sets corridos por 1-6 y 4-6.

A pesar de la derrota, Núñez sí pudo conseguir valiosos puntos para el ranking ATP y pegó un importante salto en la clasificación, donde ahora ocupa el puesto 659, el más alto de su carrera.

Ya sin chilenos en competencia, el favorito para quedarse con el Challenger de Temuco sigue siendo el argentino Juan Manuel Cerúndolo (85°), quien en cuartos de final se medirá con el estadounidense Alafia Ayeni (731°), que viene avanzando desde la qualy.