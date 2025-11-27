“Un abrazo al cielo”: la emotiva despedida de Priscilla Vargas tras sufrir una lamentable pérdida

Priscilla Vargas utilizó sus redes sociales para compartir una emotiva publicación de despedida tras sufrir una dura pérdida que no dejó indiferente a sus seguidores.

La animadora de Tu Día lamenta la muerte de Claudia Anicy Manuguian, destacada creadora de moda chilena que luchó contra un cáncer de ovario.​

Vargas hizo un pequeño homenaje y lució en el matinal una blusa tejida que le obsequió la diseñadora, resaltando su vitalidad inquebrantable que la acompañó en pantalla.

Esto, lo resaltó junto al post que realizó en su cuenta de Instagram junto a un sentido mensaje: “Un abrazo al cielo a mi talentosa amiga @anicymanuguian”.

“Siempre optimista hasta el último día, con una energía que la mantenía llena de proyectos increíbles”, escribió la periodista, quien prometió seguir vistiendo sus piezas únicas.

“Sigue creando desde el cielo, amiga. Mientras yo seguiré luciendo tus creaciones que con tanto cariño me regalaste”, añadió.

Manuguian formó su marca homónima tras egresar con tres maestrías del Istituto Marangoni en Milán: Diseñadora de Moda, Coordinadora de Moda y Product Manager. Ganó reconocimientos en Estados Unidos y Europa por sus colecciones con técnicas ancestrales, teñidos manuales y cristales Swarovski.

Fue su equipo quien confirmó el deceso: “Esta mañana Claudia Anicy partió en paz, rodeada de amor, luz y cuidado. Su fuerza, su talento y su inmensa sensibilidad quedarán para siempre en cada persona que tocó y en cada creación que nos regaló”.

Carola Correa, otra figura del espectáculo, también tuvo palabras de despedida, describiéndola como una “gran mujer, gran artista, gran talento”, pero resaltando “por sobre todo gran ejemplo de alegría, de generosidad y de pasión por la vida y la creación sin límites”.