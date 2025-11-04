;

VIDEO. Escándalo total en Miss Universo: Graban el momento en que director tailandés trató de “tonta” y sacó con guardias a Miss México

El hecho sacudió al concurso donde está participando la chilena Inna Moll. Hasta la Miss Universo actual se enojó.

Es todo un escándalo en el Miss Universo, certamen donde por estos días participa la chilena Inna Moll. Uno que fue protagonizado nada menos que por un director tailandés que insultó y sacó con guardias a una de las participantes.

Específicamente el problema fue con Miss México, Fátima Bosch, luego de que esta informara que este directivo les había dicho en la imposición de bandas de un extraño desafío: les pidió grabar un video pidiendo votar por ellas en diversas publicaciones en el perfil de Instagram de Miss Universo Tailandia, donde las diez que consiguieran mayor cantidad de votos compartirían una cena con él, además de obtener ventaja en el concurso de belleza.

Pero este desafío estaba fuera de toda regla, por lo que postulante le dijo que primero consultaría a la organización de su país, instante donde el tailandés perdió los estribos.

El video del insulto

Así, delante de todos, el sujeto comenzó a tratar pésimo a la joven, llamándola “tonta” y pidiendo que la sacaran con los guardias.

Un momento donde Miss México abandonó la actividad y relató todo a los periodistas. “Me llamó ‘estúpida’ porque tiene problemas con la organización y creo que eso no es justo... él me gritó y dijo muchas cosas y el mundo necesita ver esto, porque somos mujeres empoderadas y esta es una plataforma para nuestros niños y nadie puede callar nuestras voces y no permitiré que nadie haga eso conmigo”, lanzó.

Fátima todos estamos contigo, no puedo crees que el cirquero de quinta de nawat le haya faltado el respeto, eres una reina porque tienes una voz y no estás sola💔🫶🏻🫶🏻 #missuniverse #fyppppppppppppppppppppppp #fatimabosch

Al igual que la mismísima Miss Universo actual, Victoria Kjær, quien apoyó con todo a Miss México y también se retiró del lugar, indicando a la prensa que “este es un derecho de la mujer. Lo siento, tenemos que hacer algo más. Debemos respetar a todos, pero esto no puede seguir así. Menospreciar a los demás es una falta de respeto, y eso no es lo que quiero proteger. Por eso decidí marcharme“.

