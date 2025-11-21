Alcalde de Estación Central se refirió al ataque con aceite hirviendo a inspectores y pidió celeridad la ley de seguridad municipal

Durante las últimas horas se vivió un nuevo y lamentable hecho de violencia contra los inspectores municipales protagonizado por los vendedores ambulantes que reaccionan de mala forma ante las fiscalizaciones.

Esta vez el hecho ocurrió en Estación Central, específicamente en el terminal San Borja, donde un comerciante actuó de la peor forma posible y le arrojó una olla con aceite hirviendo a un trabajador en terreno mientras se subía en su camioneta tras el proceso de fiscalización.

El alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, condenó categóricamente el ataque. Detallando que “logramos decomisar 7 carros”, lamentó que sucediera este inconveniente que afectó duramente al equipo.

“Una vez que nuestros funcionarios ingresaron a su camioneta, una persona toma una olla de aceite hirviendo y se la lanza directamente, produciendo heridas graves a un funcionario”, relató.

Asimismo, otros dos trabajadores municipales que se encontraban dentro del vehículo resultaron afectados con heridas leves.

Énfasis en la valentía de los funcionarios

Ante la gravedad de los hechos, el edil hace hincapié en que “son hechos condenables”, sobretodo porque se ataca a “personas que trabajan por la seguridad de nuestra comuna, tratan de protegernos día a día”.

Con esta declaración, Muñoz buscó visibilizar el riesgo que enfrentan diariamente los inspectores y guardias municipales en el desempeño de sus funciones.

Respecto al estado de salud del inspector herido de gravedad, el jefe comunal informó que afortunadamente “ya se encuentra en su casa” tras realizarse los tratamientos médicos correspondientes.

Sin embargo, aclaró que el funcionario deberá someterse a procedimientos adicionales más complejos. Según Muñoz, tendrá que realizarse “injerto de piel” y un tratamiento especializado para recuperarse de las quemaduras sufridas.

Llamado urgente al Congreso

Más allá de los hechos inmediatos, el alcalde cuestionó la lentitud en la tramitación de la ley de seguridad municipal, legislación que permanece postergada entre las discusiones del parlamento. “Le pedimos al Congreso que de verdad pueda dedicarse a este tema”.

“Es algo que es absolutamente transversal entre los alcaldes, entre todos los partidos políticos de las distintas regiones”, expresó la autoridad.

Con esta declaración, el alcalde de Estación Central visibiliza una demanda que trasciende las fronteras comunales, manifestando que la necesidad de fortalecer la seguridad en las calles para los encargados de proteger y cuidar a los vecinos.