Meteorología emite advertencia por altas temperaturas: hasta 33 °C en cinco regiones del centro sur de Chile

La alerta agrometeorológica responde a un aumento de las máximas por la circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura. Revisa acá donde afectará.

Cristóbal Álvarez

Meteorología emite advertencia por altas temperaturas: hasta 33 °C en cinco regiones del centro sur de Chile

/ Lukas Solis

Durante este viernes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una advertencia agrometeorológica por altas temperaturas que afectarán a cinco regiones del centro sur del país.

En concreto, el organismo explicó que el evento se origina por “la circulación ciclónica en superficie y una dorsal en altura en la zona central”, fenómeno que impulsará un aumento sostenido de las máximas.

La advertencia estará vigente desde el viernes 21 hasta el domingo 23 de noviembre de 2025, y aunque está dirigida principalmente al mundo agrícola, también implica riesgo para la población general ante un escenario de calor prolongado.

De acuerdo a las proyecciones, las temperaturas podrían llegar hasta los 33 °C durante el periodo informado, afectando a la Región de O’Higgins, el Maule, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

