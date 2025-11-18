Qué es Cloudflare, el escudo de seguridad que dejó fuera de servicio X (antes Twitter), ChatGPT y otros sitios / Jacques Julien

Una falla masiva en la red de distribución de contenidos (CDN) de Cloudflare provocó en la mañana de este martes una caída de servicios digitales clave a nivel mundial, afectando una porción significativa de Internet.

En concreto, la interrupción causó la caída de plataformas tan populares como X (antes Twitter) y ChatGPT, además de juegos como ‘League of Legends’.

¿Pero qué es Cloudflare?

Cloudflare es una empresa que opera en un segundo plano para el gran público, pero es fundamental para la salud de la web. Se dedica a ofrecer servicios de seguridad y optimización, permitiendo que sitios web y aplicaciones carguen su contenido más rápido y sean más seguras.

Es por esto, que el mal funcionamiento de esta infraestructura de red es el origen de la crisis de accesibilidad reportada, la cual también generó fallas en servicios de algunos bancos y compañías en Chile.

Sin embargo, la compañía confirmó que conoce de la situación e informó que “está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”.

El centro de la falla

En medio de la interrupción, un dominio específico se convirtió en un foco de atención: challenges.cloudflare.com.

Este dominio es crucial para la ciberseguridad de Cloudflare. Aloja el Mecanismo de Desafío (Challenge), una prueba que se activa automáticamente para diferenciar el tráfico humano legítimo de los bots maliciosos y el tráfico sospechoso.

Si el usuario supera la prueba, se le concede acceso al sitio de destino mediante una cookie temporal de validación ($cf\_clearance$).