No es tu internet: usuarios reportan caída a nivel mundial de X (ex Twitter), ChatGPT y otros sitios

En horas de la mañana de este martes, se reportó la caída a nivel mundial de la red social X, antes Twitter. En un principio, la aplicación funcionaba de forma intermitente, sin embargo, tras algunos minutos, dejó de responder completamente.

El origen de esta falla está en la red de distribución de contenidos (CDN) Cloudflare, cuyo mal funcionamiento está afectando a plataformas como X, ChatGPT y a juegos como ‘League of Legends’, según informa Bloomberg.

Algunos bancos y otras compañías en Chile también presentan fallas en sus servicios.

Esta empresa, no tan conocida para el gran público, se dedica a ofrecer servicios a sitios web y aplicaciones para que carguen su contenido más rápido y sean más seguras.

La empresa informó que “está al tanto de un problema que podría afectar a varios clientes y lo está investigando”. Hasta el sitio DownDetector.cl, que reporta los servicios digitales que presentan intermitencias en sus servicios, no funciona bien.