Cambios en el Congreso: estos son los cinco partidos más poderosos en la nueva Cámara de Diputados y Diputadas

Nelson Quiroz

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

Con el 100 % de las mesas escrutadas, las elecciones parlamentarias del pasado domingo consolidaron un nuevo mapa de poder en la Cámara de Diputados y Diputadas.

El Partido Republicano se consagró como la gran sorpresa y nuevo partido más poderoso de Chile al obtener 32 escaños, duplicando con creces su actual bancada de 13 diputados.

El bloque de derecha y centro-derecha (“Cambio por Chile” + “Chile Grande y Unido”) suma 62 escaños, mientras el oficialismo y centroizquierda fragmentado (“Unidad por Chile” + regionalistas) alcanza 61 escaños.

Con los 7 del Partido Nacional Libertario y 3 del Partido Social Cristiano, la oposición amplia supera los 72 escaños, quedando muy cerca de las mayorías calificadas.

El Partido Republicano no solo logró la mayor bancada individual, sino también la mayor tasa de éxito relativa (49 % de sus candidatos electos).

En tanto, los cinco partidos con mayor representación en la próxima Cámara Baja (período 2026-2030) quedan de la siguiente forma:

  1. Partido Republicano: 32 escaños (de 65 candidatos, 49 % de elegibilidad).
  2. UDI (Unión Demócrata Independiente): 18 escaños (de 58 candidatos, 31 % elegibilidad).
  3. Frente Amplio: 17 escaños (de 38 candidatos, 45 % elegibilidad).
  4. Renovación Nacional (RN): 13 escaños (de 57 candidatos, 23 % elegibilidad).
  5. Partido Socialista (PS) y Partido Comunista (PC): empatados con 11 escaños cada uno.

La nueva Cámara, que asumirá en marzo de 2026, estará marcada por una derecha fortalecida y un actual oficialismo debilitado y dividido.

