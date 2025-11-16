Solo uno de cada diez chilenos tiene kit de emergencia pese a temor a un gran sismo

¿Se pueden predecir los terremotos en Chile? Esto es lo que se sabe hasta ahora / bymuratdeniz

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes y la agencia Tú Influyes presentaron la Encuesta Sismos, aplicada a 1.425 personas mayores de 18 años en todas las regiones del país.

El estudio revela una brecha evidente entre percepción y preparación: solo un 12% declara tener una mochila de emergencia, mientras el 84% considera “muy probable” o “probable” que ocurra un terremoto de alta magnitud en su región dentro de los próximos cinco años.

En cuanto a medidas preventivas dentro del hogar, el panorama tampoco es alentador. Apenas un 20% ancla estantes, un 27% evita colgar cuadros sobre la cama y un 37% no ubica objetos pesados en altura. Para el académico José Antonio Abell, “a pesar de la fuerte percepción de amenaza, las medidas preventivas en los hogares siguen siendo limitadas. Lo más peligroso en un terremoto suelen ser los elementos no estructurales”.

El estudio también evidencia la persistencia de mitos. El 54% de los encuestados cree que el lugar más seguro durante un sismo es bajo el dintel de una puerta, percepción que se intensifica entre adultos mayores y quienes viven en casas en terreno plano. Abell advierte que esta opción solo es válida si se trata de un elemento estructural resistente, recomendando optar por una mesa firme como primera alternativa de resguardo.

A nivel territorial, las diferencias son notorias. En la zona centro, donde el 87% percibe un alto riesgo, un 42% se siente “muy confiado/a” en la resistencia de su vivienda.

En contraste, en la zona costera la percepción de amenaza baja a 77%, pero surge mayor desconfianza estructural: un 16% dice sentirse “poco o nada confiado/a”.

Para Abell, estos datos reflejan una paradoja persistente: Chile es referente mundial en ingeniería antisísmica, pero la preparación ciudadana continúa siendo insuficiente, lo que refuerza la urgencia de promover educación preventiva y políticas públicas que aumenten la resiliencia.