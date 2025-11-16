;

Solo uno de cada diez chilenos tiene kit de emergencia pese a temor a un gran sismo

La mayoría cree que habrá un terremoto mayor a 7,5 en menos de cinco años, pero la preparación sigue siendo mínima.

Verónica Villalobos

¿Se pueden predecir los terremotos en Chile? Esto es lo que se sabe hasta ahora

¿Se pueden predecir los terremotos en Chile? Esto es lo que se sabe hasta ahora / bymuratdeniz

Santiago

La Facultad de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Los Andes y la agencia Tú Influyes presentaron la Encuesta Sismos, aplicada a 1.425 personas mayores de 18 años en todas las regiones del país.

El estudio revela una brecha evidente entre percepción y preparación: solo un 12% declara tener una mochila de emergencia, mientras el 84% considera “muy probable” o “probable” que ocurra un terremoto de alta magnitud en su región dentro de los próximos cinco años.

En cuanto a medidas preventivas dentro del hogar, el panorama tampoco es alentador. Apenas un 20% ancla estantes, un 27% evita colgar cuadros sobre la cama y un 37% no ubica objetos pesados en altura. Para el académico José Antonio Abell, “a pesar de la fuerte percepción de amenaza, las medidas preventivas en los hogares siguen siendo limitadas. Lo más peligroso en un terremoto suelen ser los elementos no estructurales”.

Revisa también

ADN

El estudio también evidencia la persistencia de mitos. El 54% de los encuestados cree que el lugar más seguro durante un sismo es bajo el dintel de una puerta, percepción que se intensifica entre adultos mayores y quienes viven en casas en terreno plano. Abell advierte que esta opción solo es válida si se trata de un elemento estructural resistente, recomendando optar por una mesa firme como primera alternativa de resguardo.

A nivel territorial, las diferencias son notorias. En la zona centro, donde el 87% percibe un alto riesgo, un 42% se siente “muy confiado/a” en la resistencia de su vivienda.

En contraste, en la zona costera la percepción de amenaza baja a 77%, pero surge mayor desconfianza estructural: un 16% dice sentirse “poco o nada confiado/a”.

Para Abell, estos datos reflejan una paradoja persistente: Chile es referente mundial en ingeniería antisísmica, pero la preparación ciudadana continúa siendo insuficiente, lo que refuerza la urgencia de promover educación preventiva y políticas públicas que aumenten la resiliencia.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad