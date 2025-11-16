;

¿Se puede vender alcohol el día de las Elecciones Presidenciales 2025? Esto dice la norma

Históricamente, el día en que los chilenos iban a las urnas estaba prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

ADN Radio

¿Se puede vender alcohol el día de las Elecciones Presidenciales 2025? Esto dice la norma

¿Se puede vender alcohol el día de las Elecciones Presidenciales 2025? Esto dice la norma / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Revisa aquí nuestro minuto a minuto de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Durante décadas, la venta de alcohol estaba estrictamente prohibida en los días de votaciones en Chile. Pero la llamada “ley seca” es cosa del pasado: en las Elecciones Presidenciales 2025 no hay restricciones.

Por primera vez en una elección presidencial, los comercios podrán vender alcohol normalmente, ya que la Ley N° 21.693, promulgada en 2024, eliminó la restricción.

En conclusión: se puede comprar cerveza, vino, pisco y otras bebidas con contenido alcohólico en supermercados, botillerías o comercios similares.

Revisa también:

ADN

La medida se eliminó por su impacto económico negativo en el comercio. Lo que no cambia es la condición de feriado legal de este domingo 16 de noviembre.

Esto implica cambios en el comercio: malls, centros comerciales y strip centers administrados bajo una misma razón social estarán cerrados a lo largo de todo el día.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad