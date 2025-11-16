¿Se puede vender alcohol el día de las Elecciones Presidenciales 2025? Esto dice la norma / LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

Revisa aquí nuestro minuto a minuto de las Elecciones Presidenciales en Chile 2025.

Durante décadas, la venta de alcohol estaba estrictamente prohibida en los días de votaciones en Chile. Pero la llamada “ley seca” es cosa del pasado: en las Elecciones Presidenciales 2025 no hay restricciones.

Por primera vez en una elección presidencial, los comercios podrán vender alcohol normalmente, ya que la Ley N° 21.693, promulgada en 2024, eliminó la restricción.

En conclusión: se puede comprar cerveza, vino, pisco y otras bebidas con contenido alcohólico en supermercados, botillerías o comercios similares.

La medida se eliminó por su impacto económico negativo en el comercio. Lo que no cambia es la condición de feriado legal de este domingo 16 de noviembre.

Esto implica cambios en el comercio: malls, centros comerciales y strip centers administrados bajo una misma razón social estarán cerrados a lo largo de todo el día.