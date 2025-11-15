Red narco al descubierto: decretan prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de integrar banda de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó este sábado la prisión preventiva de 11 gendarmes investigados por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de drogas al interior del complejo penitenciario de la zona.

La medida se adoptó tras seis audiencias reservadas, en las que la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y Gendarmería expusieron los antecedentes reunidos durante meses de indagatorias.

Según lo detallado en la formalización, a los funcionarios —uno de ellos ya desvinculado de la institución— se les atribuyen delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico.

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y consideró que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 180 días.

Además de los 11 gendarmes que quedaron en prisión preventiva, otros tres funcionarios fueron formalizados y quedaron bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional. En uno de estos casos, la Fiscalía presentó una apelación inmediata para revertir la decisión y solicitar su ingreso a prisión preventiva, por lo que será la Corte de Apelaciones de Iquique la que resuelva la medida cautelar definitiva.

En paralelo, los tres civiles detenidos en el mismo operativo también quedaron sometidos a arresto domiciliario total y arraigo, conforme a la solicitud de los organismos querellantes.

La causa sigue en desarrollo mientras continúan las diligencias investigativas y se espera que en los próximos días la corte revise la apelación presentada por el Ministerio Público.