;

Red narco al descubierto: decretan prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de integrar banda de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

Las audiencias reservadas revelaron asociación criminal, microtráfico y lavado de activos.

Nelson Quiroz

Vianka Harder

Red narco al descubierto: decretan prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de integrar banda de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

Red narco al descubierto: decretan prisión preventiva para 11 gendarmes acusados de integrar banda de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

01:50

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio decretó este sábado la prisión preventiva de 11 gendarmes investigados por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de drogas al interior del complejo penitenciario de la zona.

La medida se adoptó tras seis audiencias reservadas, en las que la Fiscalía de Tarapacá, la PDI y Gendarmería expusieron los antecedentes reunidos durante meses de indagatorias.

ADN

12 de Abril de 2014/ALTO HOSPICIO Contraluz de una cerca de la carcel durante la visita de la presidenta del Senado, Isabel Allende, y los senadores Fulvio Rossi y Jaime Orpis, donde revisaron la situación de las mujeres trasladadas desde la cárcel de Iquique a la cárcel de Alto Hospicio luego del reciente terremoto en esa zona. FOTO: PABLO VERA/AGENCIAUNO

Según lo detallado en la formalización, a los funcionarios —uno de ellos ya desvinculado de la institución— se les atribuyen delitos de asociación criminal, lavado de activos, tráfico ilícito de estupefacientes y microtráfico.

Revisa también

ADN

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que el tribunal acogió los argumentos del Ministerio Público y consideró que la libertad de los imputados constituía un peligro para la seguridad de la sociedad. El plazo de investigación fue fijado en 180 días.

Además de los 11 gendarmes que quedaron en prisión preventiva, otros tres funcionarios fueron formalizados y quedaron bajo arresto domiciliario total y arraigo nacional. En uno de estos casos, la Fiscalía presentó una apelación inmediata para revertir la decisión y solicitar su ingreso a prisión preventiva, por lo que será la Corte de Apelaciones de Iquique la que resuelva la medida cautelar definitiva.

En paralelo, los tres civiles detenidos en el mismo operativo también quedaron sometidos a arresto domiciliario total y arraigo, conforme a la solicitud de los organismos querellantes.

La causa sigue en desarrollo mientras continúan las diligencias investigativas y se espera que en los próximos días la corte revise la apelación presentada por el Ministerio Público.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad