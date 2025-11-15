Postergan votación de la acusación constitucional contra el exministro Diego Pardow tras ausencia de diputadas / Leonardo Rubilar

A las 10:00 horas de este sábado se citó una sesión especial de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow.

En el encuentro, que se extendió por cerca de una hora, se decidió postergar la votación del informe y citar a una nueva sesión para el lunes 17 de noviembre a las 16:00 horas.

Revisa también: Servel rechaza irregularidades en entrega de datos electorales y aclara que se publicaron en la fecha establecida por ley

La instancia estuvo marca por la ausencia de las diputadas oficialistas Carmen Hertz (PC) y Ericka Ñanco (FA), quienes no fueron informadas oportunamente de la sesión.

La sesión de este fin de semana reunió al abogado defensor de Pardow, Francisco Cox; al diputado Jaime Mulet (FRVS), quien preside la comisión; y a los parlamentarios de oposición Sergio Bobadilla (UDI) y Mauro González (RN).

Pese a que el presidente de la instancia había insistido en que era importante que el exministro asistiera a la reunión, esto no ocurrió. Cox confirmó que sí se contará con su presencia la próxima semana.