Servel rechaza irregularidades en entrega de datos electorales y aclara que se publicaron en la fecha establecida por ley

La entidad explicó que la información se habilitó el 25 de octubre según el calendario oficial, luego de que mensajes en redes generaran dudas entre votantes.

El Servicio Electoral (Servel) descartó irregularidades en la entrega de los datos electorales de los comicios del 16 de noviembre, luego de que durante los días previos circularan publicaciones que acusaban información “incompleta” en su plataforma.

Los mensajes, difundidos más de 16 mil veces entre el 23 y 24 de octubre, afirmaban que la consulta oficial no mostraba mesa ni local de votación.

Una de las usuarias que denunció el supuesto problema aseguró en TikTok: “Aparezco solamente como habilitada para sufragar: no tengo mesa, no tengo sede de votación (…) Algo está pasando, esto no es casualidad”.

En Facebook, otros usuarios se preguntaban incluso: “¿Qué artimaña están planeando los comunistas a pocos días de las elecciones?”.

Respuesta de Servel

El Servel recordó que la información fue publicada exactamente en la fecha prevista por la normativa.

La entidad había anunciado en julio que el 25 de octubre se liberarían los datos de locales, mesas, vocales de mesa y miembros de Colegios Escrutadores, tal como exige la ley 18.700, que fija ese plazo para 22 días antes de una elección.

Ese día, el organismo puso a disposición en consulta.servel.cl todos los antecedentes correspondientes.

El Servel agregó que, antes de esa fecha, “no aparecía ni mesa, ni local, ni si era vocal”, justamente porque el sistema se activa según los plazos legales. La entidad reiteró que cumplió el cronograma y llamó a informarse por canales oficiales frente a contenidos engañosos que circulan en redes.

