Esta será la nueva función del Hotel O’Higgins tras anuncio de la alcaldesa Ripamonti

Las obras ya comenzaron y la primera parte del proyecto estará lista en 2026.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Manuel Lema Olgun

De la mano de la Municipalidad de Viña del Mar junto a la Corporación CorpoInnova, el histórico Hotel O’Higgins de Viña del Mar tendrá un giro radical.

Tras pasar años cerrado, la alcaldesa Macarena Ripamonti confirmó que el emblemático edificio dejará su uso turístico con el fin de reactivar su valor patrimonial.

A partir de ahora, el edificio será un distrito tecnológico y cultural. En los dos primeros pisos se habilitarán un cowork para 30 proyectos, un centro de convenciones, un laboratorio de medios y un makerspace abierto a la comunidad.

Las obras ya comenzaron. En tanto, la primera parte del proyecto estará lista en 2026, con cerca de 2.000 metros cuadrados destinados a emprendimientos y actividades de innovación.

La meta inicial es recibir a 10 empresas residentes y reabrir los salones patrimoniales para eventos y networking.

En ese sentido, el municipio proyecta que el distrito tecnológico se consolidará en un plazo de 10 a 15 años, con la llegada de startups de software, videojuegos, robótica y moda regenerativa.

Pese al entusiasmo por el proyecto, algunos vecinos han manifestado inquietud por el destino del inmueble y temen que el cambio pueda afectar la identidad histórica del recinto. Aun así, la administración apuesta a que este giro permitirá revitalizar el centro de Viña.

