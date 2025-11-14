Colegio de Villa Alemana denuncia estafa: madre fingió enfermedad cardíaca de su hijo

Una apoderada del Colegio Nuevo Milenio de Villa Alemana fue formalizada por el Ministerio Público tras ser acusada de crear una falsa enfermedad cardíaca de su hijo para recibir aportes económicos.

Por ello, la imputada, identificada como Karen Angélica Valencia Valdivia, enfrenta cargos por estafa y por el uso de documentos públicos y privados falsificados, según relata C13.

Las dudas sobre su relato comenzaron cuando la comunidad escolar notó inconsistencias entre lo que decía y lo que mostraba en redes sociales.

Mientras aseguraba que necesitaba dinero urgente para financiar un tratamiento médico, publicaba fotografías de viajes al extranjero, lo que levantó sospechas entre los apoderados.

Según del fiscal Sergio Morales, la mujer habría presentado documentos adulterados, entre ellos un bono PAD de FONASA correspondiente a otra atención médica y certificados vinculados a dos clínicas privadas.

Todo esto habría sido utilizado para sostener la existencia de una operación que nunca fue programada.

Al respecto, el abogado de los apoderados, Cristián Canifrou, indicó que se fijó una audiencia para el 18 de diciembre, instancia donde podría evaluarse una salida alternativa.

“Este tipo de acciones dañan la confianza y la disposición a ayudar que existe en las comunidades educativas”, comentó el jurista, subrayando el impacto que tuvo el caso entre las familias del colegio.