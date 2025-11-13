TRICEL ordena repetir elección en la Universidad de Santiago y Rector González deja el cargo

;

El Tribunal Calificador de Elecciones confirmó que los "profesores por hora" debieron participar en la votación de 2022, invalidando el proceso que eligió a González.

El Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) confirmó este jueves la sentencia del Primer Tribunal Electoral Regional que anuló la elección de rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) realizada en 2022, al determinar que el proceso excluyó indebidamente a los “profesores por hora” del padrón electoral.

Con la decisión, que es inapelable, el actual rector, Dr. Rodrigo Vidal Rojas, deberá cesar en sus funciones a partir de este jueves. En su reemplazo asumirá como rector subrogante el Dr. Cristián Muñoz Canales, actual prorrector, mientras el Consejo Superior ratifica formalmente su designación y se organiza un nuevo proceso electoral.

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, Vidal expresó su “profundo respeto al Estado de derecho y a la institucionalidad que nos rige como universidad estatal”, asegurando que la Usach acatará la resolución judicial.

Sin embargo, manifestó su desacuerdo con el contenido del fallo, ya que —según afirmó— “desconoce los procesos democráticos internos de nuestra casa de estudios y cuestiona nuestra autonomía universitaria”.

Argumentos del fallo

El fallo del Tricel argumenta que la Ley N°21.094 sobre Universidades Estatales garantiza el derecho a voto de todos los académicos con nombramiento o contrato vigente que realicen labores regulares y continuas, sin excluir a quienes trabajan por hora. La exclusión de este grupo, precisó el tribunal, vulneró el principio de participación democrática dentro del gobierno universitario.

Vidal advirtió además sobre el “riesgo de daño reputacional” que esta decisión podría generar en la legitimidad institucional, y llamó a la comunidad a mantenerse unida: “La Usach ha sabido superar obstáculos institucionales, creciendo en la adversidad y avanzando con convicción y determinación”.

El académico cerró su declaración agradeciendo el apoyo recibido durante sus más de tres años de gestión y reafirmando su compromiso con “una gobernanza verdaderamente democrática e inclusiva”.

