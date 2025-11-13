;

VIDEO. Los Jaivas y su rol político: “Siempre nos han llamado todos los candidatos, pero no participamos en campañas”

La histórica banda chilena aclaró en Ciudadano ADN que mantiene una posición independiente de cualquier candidatura, recordando que su única participación política fue durante la elección de Salvador Allende en 1970.

Nelson Quiroz

16 de ENERO de 2020 / OLMUE Los Jaivas , durante la tercera noche del Festival del Huaso de Olmuéla versión número 51

Durante una conversación con Ciudadano ADN, Los Jaivas reflexionaron sobre su trayectoria de más de seis décadas, su próxima presentación en el Estadio Nacional y también sobre la relación entre arte y política.

En medio de la conversación, los músicos fueron consultados sobre si alguna vez los han invitado a participar en actos de campaña.

Mario Mutis no dudó en responder: “Siempre. Todas las elecciones nos llaman, todos los candidatos”. Sin embargo, enfatizó que el grupo mantiene una postura clara: “En la única actividad política en la que hemos participado en toda nuestra historia fue cuando ganó Allende. Estuvimos en la Alameda, donde había doce escenarios, y nosotros éramos uno más. Era un cambio fundamental en la historia y en la cultura”.

El bajista explicó que esa presentación fue un momento único, marcado por la esperanza y la efervescencia juvenil de la época. “Todos los jóvenes estábamos embalados con un proyecto que parecía maravilloso, lleno de esperanza”, recordó.

Los integrantes señalaron que su compromiso está con la cultura y el pueblo chileno en su conjunto. “Si es de todos los chilenos, estamos dispuestos al 100%”, cerraron, reafirmando la vocación transversal de la banda que, a 62 años de su fundación, sigue uniendo generaciones a través de la música.

