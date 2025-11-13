16 de ENERO de 2020 / OLMUE Los Jaivas , durante la tercera noche del Festival del Huaso de Olmuéla versión número 51, transmitido por TVN que se realiza en el Patagual Region de Valparaiso FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Durante una conversación con Ciudadano ADN, Los Jaivas reflexionaron sobre su trayectoria de más de seis décadas, su próxima presentación en el Estadio Nacional y también sobre la relación entre arte y política.

En medio de la conversación, los músicos fueron consultados sobre si alguna vez los han invitado a participar en actos de campaña.

Mario Mutis no dudó en responder: “Siempre. Todas las elecciones nos llaman, todos los candidatos”. Sin embargo, enfatizó que el grupo mantiene una postura clara: “En la única actividad política en la que hemos participado en toda nuestra historia fue cuando ganó Allende. Estuvimos en la Alameda, donde había doce escenarios, y nosotros éramos uno más. Era un cambio fundamental en la historia y en la cultura”.

El bajista explicó que esa presentación fue un momento único, marcado por la esperanza y la efervescencia juvenil de la época. “Todos los jóvenes estábamos embalados con un proyecto que parecía maravilloso, lleno de esperanza”, recordó.

Los integrantes señalaron que su compromiso está con la cultura y el pueblo chileno en su conjunto. “Si es de todos los chilenos, estamos dispuestos al 100%”, cerraron, reafirmando la vocación transversal de la banda que, a 62 años de su fundación, sigue uniendo generaciones a través de la música.