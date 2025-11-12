;

Revés judicial para Trump: liberarán a cientos de migrantes arrestados tras detenciones ilegales

La justicia federal dictaminó que la operación realizada bajo órdenes de la Casa Blanca vulneraron derechos fundamentales.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images

Un juez federal de Estados Unidos ordenó la liberación de cientos de migrantes detenidos en Illinois durante las redadas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, en uno de los fallos más duros contra su administración.

Esto, luego que el juez Jeffrey Cummings, del Distrito Norte de Illinois, acogiera una demanda presentada por el Centro Nacional de Justicia para los Migrantes y la ACLU, que acusaba detenciones ilegales.

Según los antecedentes del caso, más de 3.000 personas fueron arrestadas durante la operación “Midway Blitz”. De ellas, unas 600 permanecen bajo custodia del ICE, mientras que el resto será liberado antes del 21 de noviembre.

Al respecto, el abogado Mark Fleming, del Centro Nacional de Justicia, calificó las tácticas usadas como “ilegales en la gran mayoría de los arrestos” y señaló que el fallo “restaura derechos básicos vulnerados por las políticas de deportación masiva”.

ADN

Respuesta de la Casa Blanca

Por su parte, la Casa Blanca defendió el operativo, argumentando que “se actuó conforme a la ley” y que “el gobierno tiene la obligación de aplicar la política migratoria vigente”.

Sin embargo, organizaciones humanitarias denunciaron que muchos detenidos no contaban con antecedentes penales y que entre ellos había familias con niños.

