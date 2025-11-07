Corte de luz en Santiago deja sin suministro a más de 16 mil de clientes: estas son las comunas más afectadas

Durante la tarde y noche del pasado jueves, se registraron intensas lluvias y tormentas eléctricas en diversas comunas de Santiago.

Debido a esto, se registraron cortes de luz en miles de hogares capitalinos, algo que se mantiene hasta la mañana de este viernes.

Según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), más de 15 mil clientes se encuentran sin luz en Santiago.

En detalle, son 16.217 los hogares que están sin suministro eléctrico en la región Metropolitana.

Mientras que las comunas con mayor cantidad de afectados son Las Condes (6.532), Ñuñoa (3.200) y San José de Maipo (2.041).