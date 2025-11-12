;

Fiscalía apunta a abuso y asfixia en el caso de Valentina Alarcón: nuevas hipótesis remecen el caso de joven muerta en La Pintana

El imputado, alias “El Cebolla”, habría abusado a la víctima tras consumir drogas.

Nelson Quiroz

Captura - Agencia Uno

Captura - Agencia Uno

El caso de Valentina Alarcón Molina, la joven de 26 años hallada muerta en una vivienda abandonada de La Pintana, sumó este miércoles revelaciones que estremecieron la investigación.

Durante la formalización de Robinson René Saunders González, alias “El Cebolla” o “El Colombiano”, la Fiscalía Metropolitana Sur y la PDI entregaron nuevos antecedentes que apuntan a un crimen de extrema brutalidad con componentes sexuales y vínculos con el microtráfico.

ADN

VICTOR HUENANTE

Según la tesis presentada, recogida por CHV, Valentina habría llegado por voluntad propia al inmueble ubicado en la población El Castillo para comprar droga. En el lugar habría consumido sustancias junto a Saunders y otra persona, quien luego fue enviada a comprar por el imputado.

Revisa también

ADN

En ese momento, el agresor habría aprovechado para abusar sexualmente de la víctima. Cuando ella intentó resistirse, fue asfixiada con una bolsa y un cordel, según detalló la Fiscalía.

Uno de los aspectos más perturbadores del caso es que Saunders, de 33 años y con antecedentes policiales, habría continuado vendiendo drogas desde la vivienda mientras el cuerpo permanecía en descomposición, expuso el mencionado medio.

Además, la PDI investiga si el inmueble funcionaba como una “casa de tortura”, utilizada por bandas delictuales del sector.

El prefecto inspector Jorge Abatte, jefe nacional de Delitos Contra las Personas, confirmó que la participación del imputado se acreditó mediante evidencia telefónica y ubicación geográfica, situándolo en el lugar del crimen.

El tribunal decretó prisión preventiva para Saunders, quien fue formalizado por secuestro con femicidio y robo con homicidio, arriesgando presidio perpetuo.

