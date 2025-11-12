Gobierno expresa preocupación por huelga de pilotos de LATAM y llama a los pasajeros a informarse sobre sus derechos
Según informó la aerolínea, 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debieron ser cancelados, afectando a unos 20 mil pasajeros.
El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, manifestó este miércoles su preocupación ante la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL), que ha provocado la suspensión de 173 vuelos y afectado a unos 20 mil pasajeros desde el inicio de la paralización.
“Nos preocupa como país, especialmente porque en muchas ciudades del sur y zonas australes el transporte aéreo es esencial para mantener la conectividad”, señaló el secretario de Estado.
Aunque recalcó que se trata de un conflicto “entre una empresa privada y uno de sus sindicatos”, enfatizó que el gobierno se mantiene atento a las consecuencias del paro y sus efectos en los usuarios.
El ministro explicó que la situación genera “una perturbación importante en la conectividad interior del país” y llamó a resolver el conflicto “a la brevedad”. Asimismo, instó a los pasajeros a informarse sobre sus derechos en caso de cancelaciones o reprogramaciones.
“Las personas deben acudir directamente a la aerolínea y revisar la información disponible en la página web de la Junta Aeronáutica Civil, donde se detallan los derechos del pasajero”, indicó Muñoz, recordando que, pese a tratarse de una industria privada, “existen garantías que deben ser respetadas”.
LATAM, por su parte, aseguró que la mayoría de los pasajeros afectados ya ha recibido una alternativa de vuelo o la opción de reembolso. Desde el Ejecutivo reiteraron que continuarán monitoreando el desarrollo de la huelga y su impacto en la conectividad del país.
