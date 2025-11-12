;

Gobierno expresa preocupación por huelga de pilotos de LATAM y llama a los pasajeros a informarse sobre sus derechos

Según informó la aerolínea, 173 vuelos programados entre el 12 y el 17 de noviembre debieron ser cancelados, afectando a unos 20 mil pasajeros.

Nelson Quiroz

Imagen referencialFOTO: AGENCIAUNO

Imagen referencial FOTO: AGENCIAUNO / Diego Martin

El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, manifestó este miércoles su preocupación ante la huelga del Sindicato de Pilotos de LATAM Airlines (SPL), que ha provocado la suspensión de 173 vuelos y afectado a unos 20 mil pasajeros desde el inicio de la paralización.

“Nos preocupa como país, especialmente porque en muchas ciudades del sur y zonas australes el transporte aéreo es esencial para mantener la conectividad”, señaló el secretario de Estado.

ADN

Sebastian Beltran Gaete

Aunque recalcó que se trata de un conflicto “entre una empresa privada y uno de sus sindicatos”, enfatizó que el gobierno se mantiene atento a las consecuencias del paro y sus efectos en los usuarios.

ADN

El ministro explicó que la situación genera “una perturbación importante en la conectividad interior del país” y llamó a resolver el conflicto “a la brevedad”. Asimismo, instó a los pasajeros a informarse sobre sus derechos en caso de cancelaciones o reprogramaciones.

“Las personas deben acudir directamente a la aerolínea y revisar la información disponible en la página web de la Junta Aeronáutica Civil, donde se detallan los derechos del pasajero”, indicó Muñoz, recordando que, pese a tratarse de una industria privada, “existen garantías que deben ser respetadas”.

LATAM, por su parte, aseguró que la mayoría de los pasajeros afectados ya ha recibido una alternativa de vuelo o la opción de reembolso. Desde el Ejecutivo reiteraron que continuarán monitoreando el desarrollo de la huelga y su impacto en la conectividad del país.

