Motociclista muere tras chocar con barrera de contención en El Bosque

El accidente ocurrió pasada la medianoche en el kilómetro 11 de la Autopista Central, en el límite con San Bernardo.

Personal del Servicio Medico Legal se lleva los restos de las dos victimas mortales mientras LABOCAR pericia el lugar.FOTO: LUKAS SOLÍS/AGENCIAUNO

Durante la medianoche de este martes, un motociclista falleció tras perder el control y colisionar con la barrera de contención en el kilómetro 11 de la Autopista Central, a la altura de la comuna de El Bosque.

En concreto, el impacto provocó que el conductor se azotara contra el pavimento, muriendo en el lugar.

El teniente Óscar Cancino, de la Prefectura Maipo de Carabineros, explicó que “por las cámaras se puede observar que el sujeto, por circunstancias que se investigan, pierde el control chocando con la barrera de contención, en el cual debido a sus lesiones graves pierde la vida en el lugar”.

El Ministerio Público instruyó la concurrencia del Servicio Médico Legal y de la Sección de Investigación Policial (SIP) para establecer las causas del accidente.

