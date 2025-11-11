Un violento asalto registrado en video y difundido masivamente en redes sociales muestra el momento en que una pareja, que viajaba con un bebé, fue víctima de una encerrona en plena autopista, identificada inicialmente como Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes.

En las imágenes se observa a los delincuentes interceptando el vehículo y descendiendo para intimidar a las víctimas, mientras otros automovilistas presencian la escena sin poder intervenir.

Tras la viralización del registro, la cuenta oficial de IEC-180 Control Stgo aclaró en la red social X (ex Twitter) que el hecho ocurrió en la salida 6-A hacia Vespucio Sur, y no en Alonso de Córdova, como se había señalado en un principio.