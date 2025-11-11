El ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, abordó en el programa Tu Nuevo ADN los principales logros del gobierno en la materia y los desafíos pendientes de cara al próximo período presidencial.

En la conversación con la periodista Andrea Obaid, Valle lamentó que en el último debate presidencial de Anatel no se haya abordado la temática científica ni tecnológica.

“Sería un error no continuar con este esfuerzo que también tiene varias décadas y no es cuestión de un determinado gobierno, es un esfuerzo que ha hecho el país”, afirmó.

Legado del gobierno en materia de tecnología

El ministro destacó que entre los principales avances del gobierno del Presidente Gabriel Boric se encuentran la incorporación de Chile como Estado miembro asociado del CERN, el avance del proyecto de ley de inteligencia artificial y la iniciativa de transferencia tecnológica.

Además, resaltó la creación del Fondo de Investigación para Universidades (FIU). “Se va a producir una descentralización porque también se llevó a cabo allí una distribución de recursos a los gobiernos regionales”, explicó.

Respecto al proyecto de ley de inteligencia artificial, el ministro enfatizó su urgencia: “Lo necesitamos, porque esta es una tecnología que viene a una velocidad muy superior a la política y no nos podemos distraer”.