Esquivó a un perro y volcó: video capta feroz accidente de camión de gas en El Quisco
La maniobra quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.
Un impactante accidente vehicular ocurrido en El Quisco, región de Valparaíso, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.
De acuerdo a medios digitales locales, el hecho se produjo en la intersección de Avenida Isidoro Dubournais con calle La Verbena, donde un camión 3/4 repartidor de gas perdió el control y volcó tras intentar esquivar a un perro que cruzaba la calzada.
Personal de emergencia acudió al lugar para atender la situación, mientras el registro genera debate en redes sobre la responsabilidad y los riesgos en este tipo de maniobras.
Revisa también
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.