Esquivó a un perro y volcó: video capta feroz accidente de camión de gas en El Quisco

Un impactante accidente vehicular ocurrido en El Quisco, región de Valparaíso, quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo a medios digitales locales, el hecho se produjo en la intersección de Avenida Isidoro Dubournais con calle La Verbena, donde un camión 3/4 repartidor de gas perdió el control y volcó tras intentar esquivar a un perro que cruzaba la calzada.

Personal de emergencia acudió al lugar para atender la situación, mientras el registro genera debate en redes sobre la responsabilidad y los riesgos en este tipo de maniobras.