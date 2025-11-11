;

VIDEO. La insólita expulsión de Zidane Yánez en la victoria de Chile sobre Canadá en el Mundial Sub 17

El delantero nacional recibió la roja tras agredir a un rival canadiense.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección chilena venció este martes por 2-1 a Canadá, aunque el resultado no le alcanzó y fue eliminada del Mundial de Qatar Sub 17, tras concluir la fase de grupos en el último lugar del Grupo K.

Una de las figuras de La Roja fue Zidane Yánez, autor del 1-1 a los 55’ que inició la remontada del combinado nacional. Sin embargo, su actuación terminó empañada por una insólita expulsión a los 84′.

Luego de recibir una infracción en la mitad de la cancha, el futbolista del New York City de la MLS quedó tendido en el piso y bajó su pie apropósito para golpear en el rostro al jugador canadiense Sahil Deo.

Tras revisar la acción, el árbitro griego Vassilis Fotias no dudó en mostrarle la roja a Yánez, dejando a Chile con un hombre menos en el cierre del partido.

Para alivio de La Roja, Canadá desperdició un penal a los 90+8′ que terminó de asegurar el 2-1, aunque el triunfo igualmente resultó insuficiente para avanzar a la siguiente ronda.

