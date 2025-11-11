“Golpazo de calor” en Santiago: meteorólogo Jaime Leyton advierte temperaturas de 35 grados en la capital

Altas temperaturas se esperan para esta semana en Santiago, donde se proyecta que los termómetros podrían alcanzar hasta los 30 grados.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), esta ola de calor vendrá acompañada de cielos despejados.

Sin embargo, este evento climático podría extenderse durante la próxima semana, en la cual expertos ya han anunciado que se podría llegar a los 35 grados.

“Golpazo de calor” en Santiago dejaría hasta 35 grados

Según el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, Santiago tendrá un “golpazo de calor que nos va a dejar noqueados”.

“Son temperaturas que se parecen notoriamente a una condición de verano”, añadió.

En ese sentido, Leyton proyectó que tras las elecciones presidenciales del domingo, el calor en la región Metropolitana podría dejar hasta 35 grados.

“Pero después de este acto democrático, viene otra situación y ese no es un golpe, es un combo de campo, un combo en la cara. Vamos a llegar el día lunes 17 de noviembre hasta los 35°C”, aseguró.