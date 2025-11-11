;

Ex Colo Colo sorprende y propone a ‘Kalule’ Meléndez como entrenador para los albos: “Es el idóneo en este momento”

Roberto Cereceda aseguró que, por cómo conoce al club y al fútbol chileno, el exvolante sería una buena opción para la banca del “Cacique”.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO / Daniel Pino/AgenciaUno

Si Fernando Ortiz quiere seguir en Colo Colo en el año 2026, tiene un objetivo primordial que cumplir: clasificar a la Copa Sudamericana.

Es sabido que el “Tano” llegó al “Cacique” con una cláusula que permite finalizar su vínculo de manera anticipada si no logra acceder a una competencia internacional, algo que podría suceder y obligaría a Blanco y Negro a buscar nuevas alternativas para la banca alba.

Roberto Cereceda, exjugador del “Popular”, conversó con En Cancha, donde manifestó que, en caso de que el argentino no continúe, le gustaría ver a técnicos chilenos al mando de Colo Colo, mencionando a dos referentes entre sus favoritos.

Revisa también:

ADN

“Es el momento para empezar a cambiar un poco, porque dependemos mucho de los argentinos o de otros extranjeros. Me encantaría empezar a ver a exjugadores de la Generación Dorada dirigiendo; a uno de ellos me gustaría verlo en Colo Colo”, señaló el “Eléctrico”.

Me gustaría ver a Arturo Sanhueza en Colo Colo. Que tenga experiencia como técnico en alguno de los equipos que va a tomar ahora y después verlo ahí. El otro, ‘Kalule’ Meléndez. Por la historia que tuvo y por cómo conoce el fútbol chileno, en este momento es el idóneo para Colo Colo”, agregó Cereceda.

Tanto Sanhueza como Meléndez viven sus primeras experiencias como entrenadores. El primero asumió recientemente en Deportes Temuco, en la Primera B, donde alcanzó a dirigir los últimos cinco partidos, consiguiendo un triunfo, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, “Kalule” también atraviesa un gran presente en Deportes Linares, de la Segunda División Profesional, club con el que marcha en la segunda posición de la tabla, aunque ya sin chances de ascender, producto del título de Deportes Puerto Montt.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad