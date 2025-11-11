Ex Colo Colo sorprende y propone a ‘Kalule’ Meléndez como entrenador para los albos: “Es el idóneo en este momento”

Si Fernando Ortiz quiere seguir en Colo Colo en el año 2026, tiene un objetivo primordial que cumplir: clasificar a la Copa Sudamericana.

Es sabido que el “Tano” llegó al “Cacique” con una cláusula que permite finalizar su vínculo de manera anticipada si no logra acceder a una competencia internacional, algo que podría suceder y obligaría a Blanco y Negro a buscar nuevas alternativas para la banca alba.

Roberto Cereceda, exjugador del “Popular”, conversó con En Cancha, donde manifestó que, en caso de que el argentino no continúe, le gustaría ver a técnicos chilenos al mando de Colo Colo, mencionando a dos referentes entre sus favoritos.

“Es el momento para empezar a cambiar un poco, porque dependemos mucho de los argentinos o de otros extranjeros. Me encantaría empezar a ver a exjugadores de la Generación Dorada dirigiendo; a uno de ellos me gustaría verlo en Colo Colo”, señaló el “Eléctrico”.

“Me gustaría ver a Arturo Sanhueza en Colo Colo. Que tenga experiencia como técnico en alguno de los equipos que va a tomar ahora y después verlo ahí. El otro, ‘Kalule’ Meléndez. Por la historia que tuvo y por cómo conoce el fútbol chileno, en este momento es el idóneo para Colo Colo”, agregó Cereceda.

Tanto Sanhueza como Meléndez viven sus primeras experiencias como entrenadores. El primero asumió recientemente en Deportes Temuco, en la Primera B, donde alcanzó a dirigir los últimos cinco partidos, consiguiendo un triunfo, dos empates y dos derrotas.

Por su parte, “Kalule” también atraviesa un gran presente en Deportes Linares, de la Segunda División Profesional, club con el que marcha en la segunda posición de la tabla, aunque ya sin chances de ascender, producto del título de Deportes Puerto Montt.