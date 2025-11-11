;

Estudiante es baleado afuera de liceo nocturno en Paine: víctima relató que intentaron asaltarlo

El joven fue abordado por dos sujetos premunidos con armas de fuego.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial

En horas de la noche de este lunes, un joven de 19 años fue baleado durante un intento de robo en la comuna de Paine, región Metropolitana.

De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cuando la víctima salía del Liceo Enrique Bernstein, donde tenía clases nocturnas, para dirigirse a su vehículo, consignó Meganoticias.

En ese momento, fue abordado por dos sujetos premunidos con armas de fuego, quienes lo golpearon para presuntamente robarle. Sin embargo, el joven se resistió y –en medio del forcejeo– recibió un disparo en su pierna izquierda.

“Supuestamente asaltado por dos sujetos”

Luego, los atacantes se dieron a la fuga con una cadena de oro del estudiante. En tanto, el teniente Óscar Cancino, de la Prefectura Maipo, indicó que “Carabineros le prestó cooperación a la víctima trasladándolo al Hospital de Buin”.

Después, fue llevado por su familia a la Clínica METS en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, donde hizo la denuncia. “Él manifestó que habría sido supuestamente asaltado por dos sujetos”, señaló Cancino.

