A tres años de la ley de sustracción de madera en Arauco: disminuyeron denuncias y se concretaron 48 condenas

El Ministerio Público entregó nuevas cifras sobre el delito de sustracción de madera en la provincia de Arauco, a tres años de la entrada en vigencia de la ley que modificó el Código Penal y tipificó este ilícito.

Según los datos del organismo, 48 personas han sido condenadas por este delito en la provincia desde que la ley comenzó a aplicarse. Además, informaron que las detenciones aumentaron considerablemente: de 23 entre 2018 y 2022 a 302 en los últimos tres años, periodo posterior al cambio legal.

El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, valoró el impacto de la norma y señaló que “denuncié públicamente en 2014 que el robo de madera era el principal problema delictivo del territorio, y fue esta tesis la que llevó a los parlamentarios a legislar. Hoy eso ha permitido tener a 48 personas condenadas por este delito, según antecedentes solicitados a la Fiscalía”, indicó.

“El trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Jedena ha tenido un impacto positivo. Hemos detenido a todos los que están cometiendo este delito y lo seguiremos haciendo con quienes decidan insistir. Nuestro propósito final es avanzar en el desarrollo de la provincia y no permitiremos que nadie detenga la construcción de viviendas ni el mejoramiento de caminos rurales”, afirmó.

El Ministerio Público informó además una disminución sostenida de las denuncias por sustracción de madera. En 2023 se registraron 288 casos, en 2024 la cifra bajó a 198 y, hasta septiembre de este año, no supera las 80 denuncias.

“Desde la aplicación de la ley han ingresado 594 denuncias ante el Ministerio Público, de las cuales alrededor del 13% corresponden a este año. Este antecedente da cuenta de que le estamos ganando a quienes están cometiendo este ilícito”, concluyó Toro.