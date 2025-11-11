;

A tres años de la ley de sustracción de madera en Arauco: disminuyeron denuncias y se concretaron 48 condenas

Sin embargo, el Ministerio Público informó que, desde la entrada en vigencia de la normativa en 2022, las detenciones aumentaron más de diez veces.

Cristóbal Álvarez

A tres años de la ley de sustracción de madera en Arauco: disminuyeron denuncias y se concretaron 48 condenas

El Ministerio Público entregó nuevas cifras sobre el delito de sustracción de madera en la provincia de Arauco, a tres años de la entrada en vigencia de la ley que modificó el Código Penal y tipificó este ilícito.

Según los datos del organismo, 48 personas han sido condenadas por este delito en la provincia desde que la ley comenzó a aplicarse. Además, informaron que las detenciones aumentaron considerablemente: de 23 entre 2018 y 2022 a 302 en los últimos tres años, periodo posterior al cambio legal.

Revisa también:

ADN

El delegado presidencial provincial de Arauco, Humberto Toro, valoró el impacto de la norma y señaló que “denuncié públicamente en 2014 que el robo de madera era el principal problema delictivo del territorio, y fue esta tesis la que llevó a los parlamentarios a legislar. Hoy eso ha permitido tener a 48 personas condenadas por este delito, según antecedentes solicitados a la Fiscalía”, indicó.

El trabajo coordinado con Carabineros, la Policía de Investigaciones y Jedena ha tenido un impacto positivo. Hemos detenido a todos los que están cometiendo este delito y lo seguiremos haciendo con quienes decidan insistir. Nuestro propósito final es avanzar en el desarrollo de la provincia y no permitiremos que nadie detenga la construcción de viviendas ni el mejoramiento de caminos rurales”, afirmó.

El Ministerio Público informó además una disminución sostenida de las denuncias por sustracción de madera. En 2023 se registraron 288 casos, en 2024 la cifra bajó a 198 y, hasta septiembre de este año, no supera las 80 denuncias.

“Desde la aplicación de la ley han ingresado 594 denuncias ante el Ministerio Público, de las cuales alrededor del 13% corresponden a este año. Este antecedente da cuenta de que le estamos ganando a quienes están cometiendo este ilícito”, concluyó Toro.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad