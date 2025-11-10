Fue el único partido del día en el fútbol chileno y tuvo esta insólita asistencia: apenas 40 espectadores

La fecha 24 de la Segunda División Profesional concluyó este lunes con el duelo entre San Antonio Unido y Concón National, disputado en el Estadio Municipal de Lo Barnechea y que terminó por 3-1 a favor de los “Aurinegros”.

Al margen del resultado, el partido estuvo marcado por una de las peores asistencias de público en la presente temporada del fútbol chileno.

Según pudo conocer ADN Deportes, cerca de 40 personas llegaron a ver el compromiso en la comuna ubicada en el sector nororiente de Santiago.

Cabe recordar que San Antonio Unido ya fue condenado a descender a la Tercera División A, torneo amateur del balompié nacional, luego de que la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificara la resta de 52 puntos en su contra.

Los “Lilas” fueron castigados con la pérdida de 42 puntos por un incumplimiento en la reposición de la garantía que dejan todos los equipos de la división. Además, al club ya le habían restado 10 unidades por atrasos en el pago de remuneraciones.

Por su parte, Concón National escaló al séptimo puesto de la Segunda División Profesional con 27 puntos, aunque aún lejos del líder Deportes Puerto Montt (51), que ya aseguró el título del torneo y el único ascenso a la Primera B.