Al menos 27 presos mueren ahorcados en cárcel de Ecuador

Un total de 27 reos murieron tras ser ahorcados la tarde del domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, se informó oficialmente en Ecuador.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) indicó en un comunicado que “entre ellos (los reos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.

En la madrugada, en esa misma cárcel murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, así como un agente policial, informó el SNAI que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

Inicialmente, se había informado que 21 presos “fueron encontrados sin vida en el lugar” y que se sospechaba que las muertes habían sido producto de asfixia.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.