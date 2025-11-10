;

Al menos 27 presos mueren ahorcados en cárcel de Ecuador

En la misma prisión de Machala, provincia del Oro, se habían reportado cuatro reclusos muertos y 33 heridos más temprano.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images

Un total de 27 reos murieron tras ser ahorcados la tarde del domingo en una cárcel de Machala, en la provincia ecuatoriana de El Oro, fronteriza con Perú, se informó oficialmente en Ecuador.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) indicó en un comunicado que “entre ellos (los reos) cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.

En la madrugada, en esa misma cárcel murieron otros cuatro reos y 33 resultaron heridos, así como un agente policial, informó el SNAI que, sin más detalles, atribuyó ese hecho a la “reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad”.

Revisa también:

ADN

Inicialmente, se había informado que 21 presos “fueron encontrados sin vida en el lugar” y que se sospechaba que las muertes habían sido producto de asfixia.

Las cárceles son uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal sin precedentes que atraviesa Ecuador, al haber sido asesinados en su interior unos 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Algunas prisiones están militarizadas y otras bajo control de la Policía Nacional, en el marco del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para luchar contra las bandas delictivas, a quienes se les atribuye la escalada de violencia que ha llevado al país a estar a la cabeza del índice de homicidios en Latinoamérica.

Contenido patrocinado

¿Cómo votar por &#039;La mañana de Pablo Aguilera&#039;?: Nominado al &#039;Mejor Programa Radial&#039; del Copihue de Oro 2025

¿Cómo votar por 'La mañana de Pablo Aguilera'?: Nominado al 'Mejor Programa Radial' del Copihue de Oro 2025

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

HBO Max: Estas son las nuevas películas que llegan a la plataforma de streaming en noviembre

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

Guía definitiva para pasar de ser una compradora compulsiva a una compradora analítica, sin perder el estilo

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

¡Nunca antes visto! Juan Luis Guerra y Sting anuncian importante colaboración musical

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

“Tales From ‘85”: el universo de Stranger Things se expande con nueva serie animada

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

¿Confirmados para el Festival de Viña 2026?: Popular dúo de comediantes enciende los rumores tras inesperadas declaraciones

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

La última misa del hacha dorada: Diary of a Madman de Ozzy Osbourne cumple 44 años

&#039;Gremlins 3&#039;: Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

'Gremlins 3': Confirman fecha de estreno para la próxima película de la franquicia

El fenómeno del &#039;K-Pop Demons Hunters&#039; sigue en auge: la canción &#039;Golden&#039; recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

El fenómeno del 'K-Pop Demons Hunters' sigue en auge: la canción 'Golden' recibe nominaciones a los Premios Grammy 2026

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: &#039;Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo&#039;

Auditor confesó en El Chacotero Sentimental que decidió cambiar su destino: 'Fue mi dama de compañía, pero ya no soporto su trabajo'

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad