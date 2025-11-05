;

Mamdani arremete contra Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes y, desde esta noche, liderada por un inmigrante”

El demócrata de 34 años se convirtió en el primer alcalde musulmán de Nueva York, tras su victoria en las elecciones.

En las últimas horas se confirmó que el autodenominado socialista demócrata Zohran Mamdani, de 34 años, ganó la alcaldía de Nueva York, convirtiendose en el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Con el 91% de los sufragios escrutados, Mamdani ha obtenido el 50,4% de los votos, frente al 41,6% del exgobernador Andrew Cuomo y el 7,1% del republicano Curtis Sliwa.

Antes de las elecciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado a los neoyorquinos con recortar la financiación federal a la ciudad si votaban por el demócrata, a quien tildó de “comunista”.

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes”

En su primer discurso tras confirmarse su triunfo, Zohran Mamdani destacó a los distintos votantes que lo impulsaron, como “la abuela mexicana”, los “taxistas senegaleses”, las “enfermeras uzbecas”, entre otros.

Getty Images | Zohran Mamdani / ANGELA WEISS

“Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes. Y a partir de esta noche, liderada por un inmigrante”, añadió.

Luego, arremetió contra el mandatario: “Donald Trump (...) Solo tengo cuatro palabras para usted: ¡suba el volumen! Para llegar a cualquiera de nosotros, tendrá que pasar por encima de todos nosotros”.

