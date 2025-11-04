;

VIDEOS. “Tu historia genera dudas”: exorcista responde tajante a viral de TikTok sobre exorcismo en convento en Chile

Una usuaria de la red social relató una presunta “posesión demoníaca” que presenció en 2011 dentro de un convento de monjas mexicanas.

Nelson Quiroz

Getty Images - Captura

Getty Images - Captura

El video de una joven chilena que relató haber presenciado un exorcismo en un convento del sur del país sigue generando controversia en redes sociales.

La usuaria @kami.gruiz compartió en TikTok una serie de 17 videos donde aseguró haber sido testigo de una “posesión demoníaca” ocurrida en 2011, cuando tenía 18 años y vivía en un convento de monjas mexicanas.

Su testimonio —que incluye gritos, contorsiones y oraciones durante cinco días de ritual— acumuló millones de reproducciones, pero también abrió un debate sobre la veracidad de su experiencia.

Uno de los que reaccionó fue el exorcista y parapsicólogo español Josep Riera de Santantoni, radicado en Chile y con más de cuatro décadas de trayectoria en liberaciones espirituales. A través de su cuenta @josep.sanador, el especialista publicó un video dirigido directamente a la joven, en el que expresó serias dudas sobre su relato.

Revisa también

ADN

“Te lo digo con todo respeto, pero tu historia me genera dudas. Cuando algo tan grave como el exorcismo de una monja se cuenta públicamente, debería poder verificarse. En tu caso no hay testigos, documentos ni nombres, y eso me preocupa”, señaló.

Riera, quien lidera el portal El Templo de la Luz Interior, afirmó conocer el convento al que se referiría la joven, pero sostuvo que “vivir algo intenso no equivale necesariamente a un exorcismo real”. “He trabajado más de 40 años en el mundo espiritual y sé distinguir entre un fenómeno psicológico y una posesión verdadera”, agregó. En tono tajante, le propuso a la tiktoker una conversación “sin guion ni cámaras ocultas” para contrastar su experiencia con los procedimientos reales de la Iglesia.

Si tu historia es cierta, no tienes nada que temer. Mi duda no es falta de fe, es respeto por la verdad”, cerró el exorcista.

