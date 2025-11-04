;

¿La final de la Copa Libertadores podría jugarse fuera de Sudamérica? Esto respondió la Conmebol

Desde la organización encargada del fútbol sudamericano aclararon las polémicas palabras de uno de sus dirigentes.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / SOPA Images

Flamengo y Palmeiras se enfrentarán en el Estadio Monumental de Lima el próximo 29 de noviembre. Esa será la final y la respectiva sede del partido consagratorio de la Copa Libertadores 2025, que, de momento, se sigue disputando en América, aunque en un futuro esto podría cambiar.

Sorpresa causó en Sudamérica la noticia publicada este martes por The Athletic, medio que conversó con Juan Emilio Roa, director comercial de la Conmebol, quien planteó la posibilidad de llevar la final de la “Gloria Eterna” a otro país en las próximas ediciones.

Esto forma parte de las cosas que debemos hacer para aumentar el interés, por lo que estamos trabajando en una combinación de iniciativas para que crezca fuera de Sudamérica. Este es un tema que suele estar bajo discusión y evaluación. Puedo decir que ya hemos definido un plan para los próximos años”, señaló el directivo al medio estadounidense.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en nuestro continente, y fue la propia Conmebol la que salió a desmentir estos dichos, o al menos, por ahora.

“La Conmebol afirma que las declaraciones de Roa fueron un comentario aislado, hecho en un contexto informal, no relacionado con las decisiones actuales o los planes inmediatos de la institución”, señalaron desde el organismo al medio brasileño Lance.

La única vez que la final de la Copa Libertadores no se jugó en Sudamérica

El hecho se remonta al año 2018, en una de las ediciones más recordadas de la historia, cuando Boca Juniors y River Plate definieron al campeón, en tiempos en que la final aún se disputaba en partidos de ida y vuelta.

Para la revancha en el Monumental de Núñez, los problemas de seguridad impidieron que se desarrollara el encuentro, por lo que desde la Conmebol se decidió trasladar el partido a Europa, más precisamente al Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.

Finalmente, River se consagró campeón en un partido que será recordado para toda la vida, al levantar el máximo trofeo sudamericano frente a su eterno rival.

