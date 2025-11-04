¡No es tu internet! Reportan caída a nivel mundial del servicio de mensajería WhatsApp Web

Durante la mañana de este martes, usuarios de distintos puntos reportaron la caída de WhatsApp Web, la versión de escritorio del popular servicio de mensajería.

Las fallas comenzaron paradas las 11 horas, impidiendo el envío y recepción de mensajes, así como la sincronización con la aplicación móvil.

En desarrollo.

Ne aparece web whatsapp en negro a alguien mas le pasa? no puedo ver mis chats pic.twitter.com/xYioWcp2Yz — Daniel Osinaga (@dosinaga2) November 4, 2025

WhatsApp web no permite ver los chats 😿 pic.twitter.com/4h6W3yK2l6 — Jessica Roca (@jroca2009) November 4, 2025

y justo que toca remoto hoy, el whatsapp web se cayó. pic.twitter.com/G6bDQoLtvP — Indirette🎀🌻 (@indirariosd) November 4, 2025

Vengo a twitter solo a confirmar que a todos les este fallando Whatsapp Web. — Don Hugo Sánchez (@husalo_) November 4, 2025