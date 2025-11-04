¡No es tu internet! Reportan caída a nivel mundial del servicio de mensajería WhatsApp Web
Hasta ahora no se han entregado detalles de la falla.
Durante la mañana de este martes, usuarios de distintos puntos reportaron la caída de WhatsApp Web, la versión de escritorio del popular servicio de mensajería.
Las fallas comenzaron paradas las 11 horas, impidiendo el envío y recepción de mensajes, así como la sincronización con la aplicación móvil.
En desarrollo.
