Brutal crimen en Coquimbo: esto se sabe del hombre de 82 años que asesinó y descuartizó a su hermano de 75

El acusado confesó haber asfixiado y ocultado el cuerpo tras una discusión, por lo que quedó en prisión preventiva.

Durante el 29 de octubre, un brutal crimen conmocionó a la comuna de Coquimbo luego de que un hombre de 82 años asesinara y descuartizara a su hermano de 75 al interior de la vivienda que ambos compartían.

Según informó la Policía de Investigaciones, el hecho ocurrió tras una discusión entre ambos, momento en que el mayor de los hermanos asfixió a la víctima y posteriormente ocultó sus restos dentro de la casa.

El jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, subprefecto José Cáceres, explicó que el caso “corresponde a un homicidio con descuartizamiento de un hombre adulto mayor tras una riña con su hermano, ambos de nacionalidad chilena”.

El propio acusado reconoció los hechos al ser detenido, señalando que el crimen se originó en medio de una pelea. “El dueño de casa es detenido por los detectives y reconoce los hechos ante el fiscal en dependencias de la PDI”, añadió Cáceres.

El detenido fue formalizado este domingo y quedó en prisión preventiva, mientras que la investigación quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Conforme a lo detallado, fueron los hijos de la víctima quienes descubrieron lo ocurrido al acudir a la vivienda, luego de varios días sin poder comunicarse con su padre.

